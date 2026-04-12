12 апреля 2026, 14:53
Малиновский догнал Кейна в бомбардирском рейтинге

Украинец снова забил гол из-за пределов штрафной

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил свой 21-й гол в топ-5 лигах из-за пределов штрафной.

В этот раз жертвой украинца стал Сассуоло в матче 32-го тура итальянской Серии А.

По количеству голов с дальней дистанции в топ-5 лигах, начиная с момента дебюта Малиновского в чемпионате Италии в сезоне 2019/20, украинец догнал Гарри Кейна (также 21).

Большее количество голов из-за пределов штрафной за аналогичный период имеют только Килиан Мбаппе (24) и Лионель Месси (23).

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 лигах с момента дебюта Малиновского в Серии А в сезоне 2019/20

  • 24 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 23 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 21 – Гарри Кейн (Англия)
  • 21 – Руслан Малиновский (Украина)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Все правильно, но с небольшой разницей -  на Малиновском больше оборона висит, а забивать это его хобби.
