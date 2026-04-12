Малиновский догнал Кейна в бомбардирском рейтинге
Украинец снова забил гол из-за пределов штрафной
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил свой 21-й гол в топ-5 лигах из-за пределов штрафной.
В этот раз жертвой украинца стал Сассуоло в матче 32-го тура итальянской Серии А.
По количеству голов с дальней дистанции в топ-5 лигах, начиная с момента дебюта Малиновского в чемпионате Италии в сезоне 2019/20, украинец догнал Гарри Кейна (также 21).
Большее количество голов из-за пределов штрафной за аналогичный период имеют только Килиан Мбаппе (24) и Лионель Месси (23).
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 лигах с момента дебюта Малиновского в Серии А в сезоне 2019/20
- 24 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 23 – Лионель Месси (Аргентина)
- 21 – Гарри Кейн (Англия)
- 21 – Руслан Малиновский (Украина)
21 - Since his #SerieA debut in 2019/20, only Lionel Messi (23) and Kylian Mbappé (24) have scored more goals from outside the box in the major five European leagues than Ruslan #Malinovskyi (21, along with Harry Kane). Archer.#GenoaSassuolo— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 12, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
