Игрок Карпат: «Хотелось как-то отомстить за него, показать, что...»

Игрок львовских Карпат Ян Костенко поделился эмоциями после матча своей команды против львовских Карпат (2:0) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Я просто выполняю свою работу. Хочу помогать команде, хочу, чтобы мы побеждали в каждой игре. Конечно, приятно забивать. Я не считаю свои голы – просто стараюсь чем больше, тем лучше.

Момент с голом? Там какая-то суматоха была, пошел потом пас на правый фланг. Спасибо Чеберу – как всегда, удивительная передача, просто навесила на пустые ворота, мне оставалось только головой запереть. А дальше просто бушевали эмоции, потому что очень тяжелый матч. Все говорят за Александрию, но это очень сильный соперник, там очень много хороших игроков. Это очень сложная команда.

Разозлила ли меня ситуация с Мирошниченко? Да, Мироху изъяли – хотелось как-то отомстить за него, показать, что мы все одна команда, что это удаление никак не повлияет на нас. Думаю, мы как раз с этим справились – забить два гола после удаления не каждая команда сможет», – сказал Ян.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 8-ю турнирную таблицу, имея в своем активе 32 турнирных балла после 23 сыгранных матчей.