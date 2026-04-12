Роналду находится в 5 голах от повторения рекорда Аль-Насра
Португалец забил уже 98 голов в чемпионате Саудовской Аравии
Криштиану Роналду забил свой 98-й гол в составе Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии.
Произошло это в матче 28-го тура против Аль-Ахдуда.
Теперь португальца от повторения клубного рекорда по количеству забитых мячей в чемпионате Саудовской Аравии отделяет всего 5 точных ударов.
Лучшим бомбардиром Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии на данный момент является Мохаммед Аль-Сахлави, в активе которого 103 забитых мяча.
Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии
- 103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
- 98 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
- 62 – Талиска (Бразилия)
- 36 – Садио Мане (Сенегал)
- 36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
- 26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
- 19 – Джулиано (Бразилия)
- 19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
- 19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)
Напомним также, что в активе Роналду стало 968 голов в карьере.
968 голов в карьере Криштиану Роналду
- 450 – Реал
- 145 – Манчестер Юнайтед
- 143 – сборная Португалии
- 124 – Аль-Наср
- 101 – Ювентус
- 5 – Спортинг
