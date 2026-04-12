Роналду находится в 5 голах от повторения рекорда Аль-Насра

Криштиану Роналду забил свой 98-й гол в составе Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии.

Произошло это в матче 28-го тура против Аль-Ахдуда.

Теперь португальца от повторения клубного рекорда по количеству забитых мячей в чемпионате Саудовской Аравии отделяет всего 5 точных ударов.

Лучшим бомбардиром Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии на данный момент является Мохаммед Аль-Сахлави, в активе которого 103 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)

98 – Криштиану Роналду (Португалия)

77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)

62 – Талиска (Бразилия)

36 – Садио Мане (Сенегал)

36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)

26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)

19 – Джулиано (Бразилия)

19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)

19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)

Напомним также, что в активе Роналду стало 968 голов в карьере.

968 голов в карьере Криштиану Роналду