Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Роналду находится в 5 голах от повторения рекорда Аль-Насра
Саудовская Аравия
12 апреля 2026, 11:49 | Обновлено 12 апреля 2026, 11:51
49
0

Португалец забил уже 98 голов в чемпионате Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду забил свой 98-й гол в составе Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии.

Произошло это в матче 28-го тура против Аль-Ахдуда.

Теперь португальца от повторения клубного рекорда по количеству забитых мячей в чемпионате Саудовской Аравии отделяет всего 5 точных ударов.

Лучшим бомбардиром Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии на данный момент является Мохаммед Аль-Сахлави, в активе которого 103 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

  • 103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
  • 98 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
  • 62 – Талиска (Бразилия)
  • 36 – Садио Мане (Сенегал)
  • 36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
  • 26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
  • 19 – Джулиано (Бразилия)
  • 19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
  • 19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)

Напомним также, что в активе Роналду стало 968 голов в карьере.

968 голов в карьере Криштиану Роналду

  • 450 – Реал
  • 145 – Манчестер Юнайтед
  • 143 – сборная Португалии
  • 124 – Аль-Наср
  • 101 – Ювентус
  • 5 – Спортинг
По теме:
статистика Аль-Наср Эр-Рияд лучший бомбардир чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 41
Бокс
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 6
Футбол
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
10.04.2026, 18:40 7
Теннис
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем