Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Лунина состоялся разговор с Арбелоа. Известно, что просил тренер Реала
Испания
12 апреля 2026, 11:08
0

У Лунина состоялся разговор с Арбелоа. Известно, что просил тренер Реала

Наставник «сливочных» поддержал украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

У главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа состоялся личный разговор с украинским вратарем его команды Андреем Луниным. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, разговор состоялся по инициативе тренера «сливочных» еще перед их матчем 31-го тура Ла Лиги с «Жироной», который завершился вничью со счетом 1:1. Арбелоа выразил поддержку Лунину, заявив, что полностью ему доверяет.

Также тренер «Реала» отметил, что украинцу нужно продемонстрировать свой максимум в матчах чемпионата Испании и во второй встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», чтобы команда могла сразиться за трофеи в текущем сезоне.

Сообщалось, что Лунин услышал плохие новости, ведь «Реал» определился с заменой для Тибо Куртуа.

По теме:
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Альваро Арбелоа Андрей Лунин Лига чемпионов
Антон Романенко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем