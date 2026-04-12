У Лунина состоялся разговор с Арбелоа. Известно, что просил тренер Реала

У главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа состоялся личный разговор с украинским вратарем его команды Андреем Луниным. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, разговор состоялся по инициативе тренера «сливочных» еще перед их матчем 31-го тура Ла Лиги с «Жироной», который завершился вничью со счетом 1:1. Арбелоа выразил поддержку Лунину, заявив, что полностью ему доверяет.

Также тренер «Реала» отметил, что украинцу нужно продемонстрировать свой максимум в матчах чемпионата Испании и во второй встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», чтобы команда могла сразиться за трофеи в текущем сезоне.

Сообщалось, что Лунин услышал плохие новости, ведь «Реал» определился с заменой для Тибо Куртуа.