  4. Плохие новости для Лунина. Реал определился с заменой для Куртуа
11 апреля 2026, 10:36 | Обновлено 11 апреля 2026, 11:02
Плохие новости для Лунина. Реал определился с заменой для Куртуа

Мадридский клуб нацелился на Грегора Кобеля

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» уже планируют будущее без своего основного голкипера Тибо Куртуа, страдающего от частых травм и которому в мае исполнится 34 года. Об этом сообщает Le Journal du Real.

Так, по информации источника, «сливочные» сделали выбор в пользу вратаря дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля как своего будущего первого номера. В мадридском клубе полагают, что опытный немец станет достойной заменой для Куртуа.

В то же время, отмечается, что будущее украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина остается неопределенным. В клубе не могут гарантировать ему место главного голкипера в долгосрочной перспективе.

Ранее Лунина обвинили в поражении от «Баварии».

Антон Романенко
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Клуб продаст игрока, если тот не продлит контракт

Комментарии 4
Чувак пропускає у кожному матчі, тому пошук конкурентів йому досить логічний. Воротар хоча б іноді має рятувати.
Луніну пох лавку полірує і отримує за це заробітну плату 
скоріше  б  Куртуа став на ворота,
бо Лунін вже заморився... )
У Луніна , немає харизми. Він німий. Він зовсім не керує захистом. 
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
