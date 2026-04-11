Плохие новости для Лунина. Реал определился с заменой для Куртуа

В мадридском «Реале» уже планируют будущее без своего основного голкипера Тибо Куртуа, страдающего от частых травм и которому в мае исполнится 34 года. Об этом сообщает Le Journal du Real.

Так, по информации источника, «сливочные» сделали выбор в пользу вратаря дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля как своего будущего первого номера. В мадридском клубе полагают, что опытный немец станет достойной заменой для Куртуа.

В то же время, отмечается, что будущее украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина остается неопределенным. В клубе не могут гарантировать ему место главного голкипера в долгосрочной перспективе.

Ранее Лунина обвинили в поражении от «Баварии».