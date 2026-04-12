12 апреля в финале теннисного турнира в Монте-Карло между собой сыграют Карлос Алькарас (WTA 1) и Янник Синнер (WTA 2).

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Карлос Алькарас

Испанский спортсмен бодро начал этот сезон, он выиграл Открытый чемпионат Австралии, а потом еще взял турнир в Дохе. Серия турниров в США получилась не самой удачной, Карлитос вылетел в полуфинале Индиан Уэллс, уступив «нейтралу» Медведеву. Совсем быстро закончил теннисист выступления в Майами, уступив уже в своем втором матче американцу Корде.

В Монте-Карло пока больших проблем не было, на старте удалось пройти аргентинцев Баэса – 6:1, 6:3 и Этчеверри – 6:1, 4:6, 6:3. Далее Алькарас разгромил Бублика – 6:3, 6:0, а потом выбил главную надежду местной публики Вашеро – 6:4, 6:4.

Янник Синнер

Итальянец в текущем сезоне тяжело разгонялся, уступил в полуфинале Australian Open Джоковичу, дошел только до четвертьфинала Дохи, где проиграл Меншику. Бенефисом Синнера стали американские турниры, он взял титулы Индиан-Уэллс и Майами, не отдав ни сета, хотя біли и сложные матчи.

В Монте-Карло Янник начал с победы над французом Умбером – 6:3, 6:0, потом пришлось постараться с чехом Махачем – 6:1, 6:7, 6:3. Далее обыграл в двух партиях Оже-Альяссима – 6:3, 6:4. В полуфинале Синнер одолел уже на третьем турнире кряду Александра Зверева, на этот раз 6:1, 6:4. Спортсмен нацелен на титул, в качестве бонуса можно обыграть принципиального соперника и лидера рейтинга.

Личные встречи

Матчи этих теннисистов уже перешли в принципиальное противостояние, они играли 17 раз, последние семь матчей были неизменно в финале. Алькарас ведет со счетом 11:6, важно заметить, что на грунте у испанца преимущество 4:1.

Прогноз

Встречаются лидеры мирового рейтинга и сильнейшие игроки прямо сейчас. Букмекеры не рискуют отдать кому-то предпочтение. Тот случай, когда надо наслаждаться теннисом, не думая о результате. Я думаю, что грунт больше стихия испанца, о чем и свидетельствует статистика очных противостояний.

Поставлю здесь на победу испанца за 1,93, также можно рассмотреть вариант со ставкой на высокий тотал геймов.