  4. Отдых для лидеров. Атлетико проиграл Севилье, которая борется за выживание
11.04.2026 22:00 – FT 2 : 1
Атлетико Мадрид
12 апреля 2026, 00:04 | Обновлено 12 апреля 2026, 00:18
Отдых для лидеров. Атлетико проиграл Севилье, которая борется за выживание

Мадридцы мыслями готовятся к матчу в Лиге чемпионов

12 апреля 2026, 00:04 | Обновлено 12 апреля 2026, 00:18
Отдых для лидеров. Атлетико проиграл Севилье, которая борется за выживание
11 апреля мадридский «Атлетико» проиграл матч 31-го тура Ла Лиги против «Севильи».

«Матрасники» выставили резервный состав на игру и потерпели поражение на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» со счетом 1:2.

Все три гола были забиты в первом тайме: хозяева открыли счёт уже на старте, гости сравняли на 35-й минуте, но перед перерывом снова пропустили.

Мадридцы могли спастись от поражения, однако тренер Диего Симеоне поберёг большинство основных игроков на предстоящий ответный матч против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля

«Севилья» – «Атлетико» Мадрид – 2:1

Голы: Адамс, 10 (пен.), Гудель, 45+2 – Боньяр, 35

«Эльче» – «Валенсия» – 1:0

Гол: Кепеда, 73

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 31 26 1 4 84 - 30 22.04.26 22:30 Барселона - Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона 79
2 Реал Мадрид 31 22 4 5 65 - 29 21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54 - 35 12.04.26 22:00 Атлетик Бильбао - Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал 58
4 Атлетико Мадрид 31 17 6 8 51 - 32 22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад 57
5 Бетис 30 11 12 7 44 - 37 12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис01.03.26 Бетис 2:2 Севилья 45
6 Сельта 30 11 11 8 44 - 37 12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид01.03.26 Жирона 1:2 Сельта 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49 - 48 22.04.26 21:00 Реал Сосьедад - Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27 - 31 13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе 41
9 Осасуна 30 10 8 12 36 - 37 12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна 38
10 Эспаньол 31 10 8 13 37 - 48 23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо 38
11 Атлетик Бильбао 30 11 5 14 32 - 43 12.04.26 22:00 Атлетик Бильбао - Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Бильбао 38
12 Жирона 31 9 11 11 33 - 45 21.04.26 22:30 Жирона - Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Леванте 1:1 Жирона 38
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29 - 35 12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо 35
14 Валенсия 31 9 8 14 34 - 46 21.04.26 20:00 Мальорка - Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес 35
15 Севилья 31 9 7 15 39 - 51 23.04.26 20:00 Леванте - Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано 34
16 Алавес 31 8 9 14 35 - 46 21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес 33
17 Эльче 31 7 11 13 39 - 47 22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36 - 48 12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад 31
19 Леванте 30 6 8 16 34 - 50 13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона27.02.26 Леванте 2:0 Алавес 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21 - 48 12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо 24
Андрей Витренко
