Отдых для лидеров. Атлетико проиграл Севилье, которая борется за выживание

11 апреля мадридский «Атлетико» проиграл матч 31-го тура Ла Лиги против «Севильи».

«Матрасники» выставили резервный состав на игру и потерпели поражение на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» со счетом 1:2.

Все три гола были забиты в первом тайме: хозяева открыли счёт уже на старте, гости сравняли на 35-й минуте, но перед перерывом снова пропустили.

Мадридцы могли спастись от поражения, однако тренер Диего Симеоне поберёг большинство основных игроков на предстоящий ответный матч против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля

«Севилья» – «Атлетико» Мадрид – 2:1

Голы: Адамс, 10 (пен.), Гудель, 45+2 – Боньяр, 35

Getty Images/Global Images Ukraine

«Эльче» – «Валенсия» – 1:0

Гол: Кепеда, 73

