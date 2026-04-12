Отдых для лидеров. Атлетико проиграл Севилье, которая борется за выживание
Мадридцы мыслями готовятся к матчу в Лиге чемпионов
11 апреля мадридский «Атлетико» проиграл матч 31-го тура Ла Лиги против «Севильи».
«Матрасники» выставили резервный состав на игру и потерпели поражение на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» со счетом 1:2.
Все три гола были забиты в первом тайме: хозяева открыли счёт уже на старте, гости сравняли на 35-й минуте, но перед перерывом снова пропустили.
Мадридцы могли спастись от поражения, однако тренер Диего Симеоне поберёг большинство основных игроков на предстоящий ответный матч против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля
«Севилья» – «Атлетико» Мадрид – 2:1
Голы: Адамс, 10 (пен.), Гудель, 45+2 – Боньяр, 35
«Эльче» – «Валенсия» – 1:0
Гол: Кепеда, 73
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|31
|26
|1
|4
|84 - 30
|22.04.26 22:30 Барселона - Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона
|79
|2
|Реал Мадрид
|31
|22
|4
|5
|65 - 29
|21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид
|70
|3
|Вильярреал
|30
|18
|4
|8
|54 - 35
|12.04.26 22:00 Атлетик Бильбао - Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал
|58
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|17
|6
|8
|51 - 32
|22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад
|57
|5
|Бетис
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис01.03.26 Бетис 2:2 Севилья
|45
|6
|Сельта
|30
|11
|11
|8
|44 - 37
|12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид01.03.26 Жирона 1:2 Сельта
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|11
|9
|11
|49 - 48
|22.04.26 21:00 Реал Сосьедад - Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад
|42
|8
|Хетафе
|30
|12
|5
|13
|27 - 31
|13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе
|41
|9
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|36 - 37
|12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна
|38
|10
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|37 - 48
|23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо
|38
|11
|Атлетик Бильбао
|30
|11
|5
|14
|32 - 43
|12.04.26 22:00 Атлетик Бильбао - Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Бильбао
|38
|12
|Жирона
|31
|9
|11
|11
|33 - 45
|21.04.26 22:30 Жирона - Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Леванте 1:1 Жирона
|38
|13
|Райо Вальекано
|30
|8
|11
|11
|29 - 35
|12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо
|35
|14
|Валенсия
|31
|9
|8
|14
|34 - 46
|21.04.26 20:00 Мальорка - Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес
|35
|15
|Севилья
|31
|9
|7
|15
|39 - 51
|23.04.26 20:00 Леванте - Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано
|34
|16
|Алавес
|31
|8
|9
|14
|35 - 46
|21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес
|33
|17
|Эльче
|31
|7
|11
|13
|39 - 47
|22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче
|32
|18
|Мальорка
|30
|8
|7
|15
|36 - 48
|12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
|31
|19
|Леванте
|30
|6
|8
|16
|34 - 50
|13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона27.02.26 Леванте 2:0 Алавес
|26
|20
|Реал Овьедо
|30
|5
|9
|16
|21 - 48
|12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо
|24
