11 апреля на «Колизеум Альфонсо Перес» пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Севилья»

Команда остается рекордсменом по количеству побед в формате Лиги Европы. Но в последние годы она резко сдала, и сейчас ее реальный уровень это чуть ли не борьба за выживание. Год назад получилось опередить вернувшийся в Сегунду «Леганес» минимально: набрали 41 очко против 40.

Ответом вроде бы стало приглашение летом на тренерский пост Матиаса Алмейды. И бывший опорник справлялся вроде бы неплохо, а венцом его работы был разгром «Барселоны». Но к весне клуб подошел не в лучшей форме, а наставник схлопотал длительную дисквалификацию. В итоге его решили во время паузы на игры сборных заменить на Луиса Гарсию. Вот только этот опытный, но не особенно успешный специалист ухитрился дебютировать поражением от главного аутсайдера, «Овьедо».

«Атлетико»

Клуб сейчас находится в очень непростой ситуации. Ему приходится выкладываться сразу на трех направлениях. Во-первых, нынешний поединок попадает между встречами с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой из них получилось оформить солидные 2-0. Во-вторых, обыграв как раз каталонцев, подопечные Диего Симеоне пробились в финал кубка, который разыграют с «Реалом Сосьедад» через неделю, и это тоже важный приоритет.

На таком фоне задача в Примере становится важной, но формальной. Пару лидеров уже не догнать, и на финишной прямой остается бороться с «Вильярреалом» за третье место. Причем пара осечек поставила мадридцев в позицию догоняющих – они в одном очке позади, 57 против 58. Но, откровенно говоря, не очень верится, что сейчас там будут рвать жилы ради результата.

Статистика личных встреч

В семи из восьми последних официальных матчей, в том числе вот уже трижды кряду, выигрывали Гризманн и компания при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Прогноз Sport.ua: победа Атлетико с форой «0» с коэффициентом 1.67 по линии БК betking.