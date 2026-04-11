  4. Защитник Вереса рассказал о победе над Оболонью
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 23:24 |
Защитник Вереса рассказал о победе над Оболонью

Игроки Вереса прервали серию неудач

11 апреля 2026, 23:24 |
Защитник Вереса рассказал о победе над Оболонью
НК Верес. Семен Вовченко

Игрок «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло победить в 23 туре УПЛ соседа по таблице – «Оболонь» – 2:0.

"В таких случаях говорят, что на кону – шесть очков. Считаю, что мы были лучше настроены и преобладали гостей в организации игры. Хозяева еще до перерыва могли материализовать свое территориальное преимущество в забитых мячах, но Денис Ндукве не реализовал два голевых момента.

Чтобы добиться излома, нужно было во втором тайме добавить в интенсивности у штрафной площадки «пивоваров» и заставить их нервничать. Это нам удалось и упомянутый уже Ндукве сумел реабилитироваться, наказав киевлян за ошибку в центре обороны. Важно было не сбавлять темп, ведь счет – 1:0 – обманчивый. И добились своего. Конечно, радует, что не позволили «Оболони» создать угрожающие ситуации у своих ворот.

Эта победа позволила поменяться с «Оболонью» местами в турнирной таблице и с хорошим настроением готовиться к доигрыванию календарного поединка с «Металлистом 1925».

В настоящее время «Верес» занимает десятое место в чемпионате, набрав 26 очков.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
