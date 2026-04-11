Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двое игроков Реала сейчас самые дорогие южноамериканцы в мире
Испания
11 апреля 2026, 18:33 |
Двое игроков Реала сейчас самые дорогие южноамериканцы в мире

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов из Южной Америки

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов из Южной Америки.

Возглавляет обновленный рейтинг Винисиус Жуниор из Реала. Бразилец оценен в 150 млн евро.

На втором месте находится другой футболист мадридцев уругваец Федерико Вальверде – 120 млн евро.

Третьим идет эквадорский игрок Челси Мойсес Кайседо – 110 млн. евро.

Всего в топ-15 данного рейтинга попали 7 бразильцев, 4 аргентинца, 2 эквадорца, 1 уругваец и 1 колумбиец.

Игроки из Южной Америки с наибольшей рыночной стоимостью на данный момент (Transfermarkt)

  • 150 млн евро – Винисиус Жуниор (Бразилия), Реал
  • 120 млн евро – Федерико Вальверде (Уругвай), Реал
  • 110 млн евро – Мойсес Кайседо (Эквадор), Челси
  • 90 млн евро – Энцо Фернандес (Аргентина), Челси
  • 90 млн евро – Хулиан Альварес (Аргентина), Атлетико
  • 85 млн евро – Лаутаро Мартинес (Аргентина), Интер
  • 80 млн евро – Эстевао (Бразилия), Челси
  • 80 млн евро – Алексис Макаллистер (Аргентина), Ливерпуль
  • 80 млн евро – Рафинья (Бразилия), Барселона
  • 75 млн евро – Жоау Педру (Бразилия), Челси
  • 75 млн евро – Бруну Гимараеш (Бразилия), Ньюкасл Юнайтед
  • 75 млн евро – Габриэл (Бразилия), Арсенал
  • 70 млн евро – Вильян Пачо (Эквадор), ПСЖ
  • 70 млн евро – Матеус Кунья (Бразилия), Манчестер Юнайтед
  • 70 млн евро – Луис Диас (Колумбия), Бавария
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид статистика Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Transfermarkt Мойсес Кайседо
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем