Двое игроков Реала сейчас самые дорогие южноамериканцы в мире

Известный статистический портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов из Южной Америки.

Возглавляет обновленный рейтинг Винисиус Жуниор из Реала. Бразилец оценен в 150 млн евро.

На втором месте находится другой футболист мадридцев уругваец Федерико Вальверде – 120 млн евро.

Третьим идет эквадорский игрок Челси Мойсес Кайседо – 110 млн. евро.

Всего в топ-15 данного рейтинга попали 7 бразильцев, 4 аргентинца, 2 эквадорца, 1 уругваец и 1 колумбиец.

Игроки из Южной Америки с наибольшей рыночной стоимостью на данный момент (Transfermarkt)