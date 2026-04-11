Двое игроков Реала сейчас самые дорогие южноамериканцы в мире
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов из Южной Америки
Известный статистический портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов из Южной Америки.
Возглавляет обновленный рейтинг Винисиус Жуниор из Реала. Бразилец оценен в 150 млн евро.
На втором месте находится другой футболист мадридцев уругваец Федерико Вальверде – 120 млн евро.
Третьим идет эквадорский игрок Челси Мойсес Кайседо – 110 млн. евро.
Всего в топ-15 данного рейтинга попали 7 бразильцев, 4 аргентинца, 2 эквадорца, 1 уругваец и 1 колумбиец.
Игроки из Южной Америки с наибольшей рыночной стоимостью на данный момент (Transfermarkt)
- 150 млн евро – Винисиус Жуниор (Бразилия), Реал
- 120 млн евро – Федерико Вальверде (Уругвай), Реал
- 110 млн евро – Мойсес Кайседо (Эквадор), Челси
- 90 млн евро – Энцо Фернандес (Аргентина), Челси
- 90 млн евро – Хулиан Альварес (Аргентина), Атлетико
- 85 млн евро – Лаутаро Мартинес (Аргентина), Интер
- 80 млн евро – Эстевао (Бразилия), Челси
- 80 млн евро – Алексис Макаллистер (Аргентина), Ливерпуль
- 80 млн евро – Рафинья (Бразилия), Барселона
- 75 млн евро – Жоау Педру (Бразилия), Челси
- 75 млн евро – Бруну Гимараеш (Бразилия), Ньюкасл Юнайтед
- 75 млн евро – Габриэл (Бразилия), Арсенал
- 70 млн евро – Вильян Пачо (Эквадор), ПСЖ
- 70 млн евро – Матеус Кунья (Бразилия), Манчестер Юнайтед
- 70 млн евро – Луис Диас (Колумбия), Бавария
