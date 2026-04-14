  Игорь КОСТЮК: «Вам почему-то это непонятно, но всем – понятно»
14 апреля 2026, 08:22 | Обновлено 14 апреля 2026, 09:46
1295
4

Игорь КОСТЮК: «Вам почему-то это непонятно, но всем – понятно»

Тренер – о позиции нападающего в матче с «Металлистом 1925»

14 апреля 2026, 08:22 | Обновлено 14 апреля 2026, 09:46
1295
4 Comments
Игорь КОСТЮК: «Вам почему-то это непонятно, но всем – понятно»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил журналисту на вопрос о позиции нападающего в матче против «Металлиста 1925» (0:1).

– Чем были продиктованы тактические замены, когда поле покинули Ярмоленко и Герреро? Показалось, что команде после этого стало не хватать форварда, который может играть именно в концовке, и так и не стало понятно, кто же после этих замен играл на острие атаки.

– Вам непонятно, а всем, думаю, понятно. Мы настраивали Шолу на позицию центрфорварда, это было понятно. Команда играла высоко, но мы не использовали скорость Шолы — не проходили передачи ему за спины соперников, игроки «Металлиста 1925» их перекрывали.

Повторюсь, наша команда находится в фазе становления. Привыкаем друг к другу, к новым требованиям, к новым игровым связям. Мы провели качественный матч, но не реализовали свои моменты при отсутствии моментов у наших ворот.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Комментарии 4
Ребров-стайл відповідь.
"не проходили передачі йому за спини суперникам, гравці «Полісся» їх перекривали." Ось Вам і істина причина програшу. У матчі Динамо - Металіст, гравці Полісся перекривають передачі. Да в таких умовах і Баварія би не виграла)
