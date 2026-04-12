Ноттингем Форест

  Ноттингем – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
12 апреля 2026, 11:58 |
Ноттингем – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

ФК Ноттингем

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем

Чрезвычайно нестабильно проводят сезон «лесники», и речь идет не только о результатах – за последний год команда сменила уже 4 тренера. После 31 тура Премьер-лиги на балансе «Ноттингема» есть всего 32 очка, пока позволяют ему находиться на 16-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны вылета невелико и составляет только 2 балла. В Кубке Англии клуб вылетел еще на стадии 1/32 финала, уступив «Рексхему» в серии пенальти.

В Лиге Европы англичане смогли квалифицироваться уже в четвертьфинал, а в первом поединке этого противостояния сыграли вничью 1:1 с «Порту».

Астон Вилла

После удачного осенне-зимнего отрезка «виллианы» начали откровенно сдавать. Тем не менее, по итогам 31 матча чемпионата Англии на балансе команды есть 54 зачетных пункта, позволяющих ей находиться на 4-м месте турнирной таблицы. Расстояние от 6-й позиции, которая не позволит сыграть в Лиге чемпионов, сейчас составляет 6 очков. В Кубке Англии «Астон Вилла» также не удивила, потерпев поражение от «Ньюкасла» на стадии 1/16 финала.

Однако в Лиге Европы англичане шагают достаточно уверенно и уже квалифицировались в четвертьфинал, где в первом матче со счетом 1:3 обыграли «Болонью»

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». Бирмингемцы за этот отрезок одержали 3 победы, а «Ноттингем» выиграл дважды.

Интересные факты

  • «Ноттингем» не победил ни в одном из 6 предыдущих домашних поединков. На счету команды 3 поражения и 3 ничьи.
  • За 9 последних матчей «Ноттингем» не сохранил ворота сухими 7 раз.
  • «Ноттингем» забил всего 31 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
  • В 7/11 последних матчах «Астон Виллы» было забито менее 2.5 голов.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.84 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
12 апреля 2026 -
16:00
Астон Вилла
Тотал менее 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
