ВИДЕО. Ярмоленко vs Шабанов: кто победил в битве яйцами?

11 апреля перед началом матча 23-го тура чемпионата Украины «Металлист 1925» – «Динамо» состоялась символическая «битва яйцами» в преддверии христианского праздника – Пасхи.

Вместо традиционной жеребьевки с подбрасыванием монеты главный арбитр Роман Блавацкий предложил капитанам два яйца как символ праздника: в синем и желтом цветах.

Артем Шабанов из «Металлиста 1925» и Андрей Ярмоленко из «Динамо» определили сильнейшего в этой символической дуэли: яйцо Ярмоленко треснуло, поэтому право первого выбора получил Шабанов.

Также перед стартом матча обе команды отдали честь именитому тренеру Мирчи Луческу, скончавшемуся 7 апреля.

