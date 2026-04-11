Футболисты киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста 1925» провели акцию памяти Мирчи Луческу перед началом матча 23-го тура УПЛ.

Команды почтили память тренера минутой молчания на «Центральном стадионе» в Житомире, поблагодарив его за вклад в развитие украинского футбола.

На футболках игроков был изображен Луческу, а снизу была надпись: «Спасибо, Мистер».

Напомним, что Мирча скончался 7 апреля после ухудшения состояния здоровья во время международной паузы. За время тренерской карьеры он 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер» и три года – киевское «Динамо».

ФОТО. Спасибо, Мистер. Динамо и Металлист 1925 почтили Луческу