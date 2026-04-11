СВИТОЛИНА: «Когда играешь за страну – всегда больше нервничаешь»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) выиграла матч за национальную сборную в противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Свитолина одолела Катажину Каву (WTA 160) в двух сетах.

Первая ракетка Украины прокомментировала свою победу на послематчевой пресс-конференции.

– Поделитесь своими впечатлениями от игры.

– Я думаю, это было качественное выступление от нас обеих. Понятно, что на старте присутствовали нервы. Когда играешь за страну, то нервов немного больше и ты пытаешься найти способы победить. Соперница переживает то же самое. Кто-то справляется с этим лучше и чувствует уверенность, и я рада, что это была я. Да, это было уверенное выступление.

– Как вы оцениваете свою форму после сегодняшнего матча? Можно сказать, что вы готовы к грунтовому сезону?

– Конечно, первый матч в сезоне на грунте – это такое непростое начало. Не только нервное из-за того, что это командный матч, но и в принципе, потому что это первый матч. Но я рада, что смогла справиться с нервами, найти какие-то пути, преодолеть какие-то сомнения и найти свою хорошую игру.

Мне кажется, что во втором сете я уже более-менее чувствовала себя хорошо. Она, конечно, дала мне немного разыграться и навязать свою игру. Но, в принципе, я готова. Я не ставила каких-то высоких целей играть идеально, потому что в первом матче это невозможно. Немного дала себе времени войти в игру и отыграть хорошо.

– Почему вы решили играть на следующей неделе в Штутгарте, а не в Руане?

– В WTA есть такое правило, что нужно сыграть определенное количество «пятисотников». Если ты не сыграешь, то это может повлиять на итоговые общие очки. И это может повлиять также, если у меня будет возможность сыграть на Итоговом чемпионате в конце года. Может быть 0 баллов в рейтинге, поэтому нужно сыграть шесть «пятисотников» за год. Поэтому я выбрала, что сыграю в Штутгарте.

– Мы спрашивали у Марты, лучше начинать матч или продолжать? Аналогичный вопрос к вам. Где вы чувствуете себя комфортнее, когда играете первый матч или второй?

– Сложный вопрос, потому что постоянно выпадает жребий, что Марта начинает, и мы как-то уже привыкли. И когда была структура, когда играли только по два одиночных и один парный матч, то Марта начинала, а потом уже я играла. То есть мы так привыкли и уже несколько лет так играем. Мне в принципе все равно, начинаю я или нет. Это как ты смотришь на эту ситуацию. Если ты начинаешь, то начинаешь с чистого листа. А если играешь второй, то, например, Марта сегодня очень уверенно выиграла, и мне было немного легче играть второй матч. То есть все зависит от того, как ты смотришь на эту ситуацию.

Послематчевая пресс-конференция

