Топ-менеджер Александрии: «Кого сегодня пожизненно дисквалифицируем?»
Генеральный директор «Александрии» обратился к УАФ
В субботу, 11 апреля, львовские Карпаты довольно комфортно победили Александрию (2:0) в домашнем матче 23 тура Украинской Премьер-лиги.
Матч завершился скандальным моментом. Бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным не назначила пенальти в ворота «львов», коуч «горожан» Владимир Шаран считает 100 процентным.
После матча слово взял генеральный директор Александрии Иван Кузьменко: «УАФ, уважаемые коллеги, кого сегодня будем пожизненно отстранить от футбола?», – написал Иван.
Именно Николай Балакин был главным арбитром матча Полесья - Динамо (1:2), после которого представители житомирского клуба требуют пожизненно дисквалифицировать Дениса Шурмана, который в этом матче отвечал за VAR.
В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблке Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 23 сыгранных матчей.
Голкипер сборной Украины вышел в стартовом составе «сливочных» и пропустил один гол
«Металлист 1925» заинтересовался Герреро и Задорожным