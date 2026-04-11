Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-менеджер Александрии: «Кого сегодня пожизненно дисквалифицируем?»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 15:57
526
0

Топ-менеджер Александрии: «Кого сегодня пожизненно дисквалифицируем?»

Генеральный директор «Александрии» обратился к УАФ

11 апреля 2026, 15:57 |
526
0
Топ-менеджер Александрии: «Кого сегодня пожизненно дисквалифицируем?»
ФК Карпаты

В субботу, 11 апреля, львовские Карпаты довольно комфортно победили Александрию (2:0) в домашнем матче 23 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился скандальным моментом. Бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным не назначила пенальти в ворота «львов», коуч «горожан» Владимир Шаран считает 100 процентным.

После матча слово взял генеральный директор Александрии Иван Кузьменко: «УАФ, уважаемые коллеги, кого сегодня будем пожизненно отстранить от футбола?», – написал Иван.

Именно Николай Балакин был главным арбитром матча Полесья - Динамо (1:2), после которого представители житомирского клуба требуют пожизненно дисквалифицировать Дениса Шурмана, который в этом матче отвечал за VAR.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблке Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 23 сыгранных матчей.

Николай Балакин чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов скандал Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия Иван Кузьменко
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем