Людмила и Надежда Киченок: «Большая привелегия – выступать за свою страну»

Женская сборная Украины по теннису одержала победу над командой Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026!

В третьей игре Людмила Киченок и Надежда Киченок переиграли польский тандем Майя Хвалиньска / Мартина Кубка, сделав счет 3:0.

Сестры Киченок поеделились эмоциями после матча.

– Поздравляем с победой. Очень сложный, очень эмоциональный день сегодня. Какие вы испытываете эмоции?

– Ощущения невероятные. Хотим сказать спасибо публике, которая здесь и поддерживает нас. Это многое значит для нас. Особенно фанам с Украины: Безумно благодарны вам – вы невероятные.

– Очень сложная игра. Что позволило вам выиграть?

– Мы просто были настроены на игру, старались показать хороший теннис. Конечно, мы очень нервничали, как и наши соперницы на старте поединка. Думаем мы справились с нервами немного лучше и это помогла нам одержать победу.

– Это национальное событие. Что эта победа значит для вас и для Украины?

– Она означает все. Выступать за страну – это всегда большее давление. Мы всегда отдаем всех себя в таких поединках. Это всегда особенные ощущения.

Большая привелегия для нас – выступать за свою страну. Болельщики нас очень поддерживают и мы всегда стараемся ответить им взаимной поддержкой.