  4. Людмила и Надежда Киченок: «Большая привелегия – выступать за свою страну»
11 апреля 2026, 16:50 | Обновлено 11 апреля 2026, 16:52
Людмила и Надежда Киченок: «Большая привелегия – выступать за свою страну»

Сестры Киченок дали комментарий после матча Украина – Польша

Женская сборная Украины по теннису одержала победу над командой Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026!

В третьей игре Людмила Киченок и Надежда Киченок переиграли польский тандем Майя Хвалиньска / Мартина Кубка, сделав счет 3:0.

Сестры Киченок поеделились эмоциями после матча.

– Поздравляем с победой. Очень сложный, очень эмоциональный день сегодня. Какие вы испытываете эмоции?

– Ощущения невероятные. Хотим сказать спасибо публике, которая здесь и поддерживает нас. Это многое значит для нас. Особенно фанам с Украины: Безумно благодарны вам – вы невероятные.

– Очень сложная игра. Что позволило вам выиграть?

– Мы просто были настроены на игру, старались показать хороший теннис. Конечно, мы очень нервничали, как и наши соперницы на старте поединка. Думаем мы справились с нервами немного лучше и это помогла нам одержать победу.

– Это национальное событие. Что эта победа значит для вас и для Украины?

– Она означает все. Выступать за страну – это всегда большее давление. Мы всегда отдаем всех себя в таких поединках. Это всегда особенные ощущения.

Большая привелегия для нас – выступать за свою страну. Болельщики нас очень поддерживают и мы всегда стараемся ответить им взаимной поддержкой.

По теме:
Александра Олейникова – Линда Климовичова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Украина – Польша – 3:0. Драма: сестры Киченок принесли общую победу!
Алина Грушко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Футбол | 10 апреля 2026, 18:35 0
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира

Сборная Италии кошмарно проводит последние отборочные турниры

Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Футбол | 11 апреля 2026, 08:39 8
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент

«Металлист 1925» заинтересовался Герреро и Задорожным

Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Футбол | 11.04.2026, 10:05
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
ВИДЕО. «80 дронов – ничего особенного». Костюк – о тренировках в Украине
Теннис | 10.04.2026, 22:02
ВИДЕО. «80 дронов – ничего особенного». Костюк – о тренировках в Украине
ВИДЕО. «80 дронов – ничего особенного». Костюк – о тренировках в Украине
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11.04.2026, 09:08
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
10.04.2026, 02:22 12
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 4
Футбол
