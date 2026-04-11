11 апреля 2026, 13:56 | Обновлено 11 апреля 2026, 13:58
Экс-тренер сборных Украины: «АЗ с Шахтером сыграет через не могу»

Бразильцы «Шахтера» приятно удивили в первом матче

Бывший тренер сборных Украины всех возрастов Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций между «Шахтером» и нидерландским АЗ, завершившимся убедительной победой «горняков» – 3:0.

«Поймал себя на том, что в Кракове мы увидели несколько необычных бразильских легионеров «Шахтера». То ли присутствие на матче президента ФК Рината Ахметова послужило для них стимулом, но выяснилось, что они умеют не только комбинировать в атаке, но и могут быть неуступчивыми в единоборствах, не жалеть себя в подкатах. Одним словом, респект.

Что еще запомнилось в действиях номинальных хозяев? В середине второго тайма они сумели прервать монотонное течение событий на поле, прибавив в динамике, в поиске нестандартных решений у владений гостей. В конце концов, в некоторой степени облегчили им задачи и футболисты АЗ, которые пропустив после эффектного «выстрела» издалека Педриньо, почему-то большими силами побежали отыгрываться, бросив на произвол судьбы свой тыл. А бразильцы «Шахтера» будто этого и только ждали, быстро доведя дело до разгрома.

Но, думаю, еще не стоит поздравлять горняков с выходом в полуфинал Лиги конференций. В ответном матче болельщики будут заставлять свою команду играть через не могу, поэтому надо быть настороже, тем более, что центр обороны «Шахтера» не всегда надежный. Важно не пропустить быстрый гол, но, по-моему, главное, «горнякам» не изменять себе, не подстраиваться под соперника и искать счастья у ворот хозяев.

Не владею информацией, собирается ли посетить поединок в Алкмааре Ринат Ахметов, однако, думаю, что с настроением у «горняков» все будет хорошо и своего они уже не упустят. Мы уже ожидали наших команд успехов на международной арене. Следует наверстывать упущенное».

По теме:
Эксперты назвали главного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Экс-игрок Шахтера: «Никто на себя корону не надел»
Лига конференций инсайд Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Владимир Цыткин Шахтер - АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер
Андрей Писаренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Футбол | 10 апреля 2026, 18:35 0
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира

Сборная Италии кошмарно проводит последние отборочные турниры

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 11 апреля 2026, 04:35 10
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Теннис | 10.04.2026, 19:57
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Эльче – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 11.04.2026, 13:37
Эльче – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»
Футбол | 11.04.2026, 06:32
Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»
Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»
Популярные новости
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 3
Футбол
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
09.04.2026, 11:20 5
Теннис
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 137
Футбол
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
10.04.2026, 00:10 4
Бокс
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 18
Футбол
