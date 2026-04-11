Экс-тренер сборных Украины: «АЗ с Шахтером сыграет через не могу»

Бывший тренер сборных Украины всех возрастов Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций между «Шахтером» и нидерландским АЗ, завершившимся убедительной победой «горняков» – 3:0.

«Поймал себя на том, что в Кракове мы увидели несколько необычных бразильских легионеров «Шахтера». То ли присутствие на матче президента ФК Рината Ахметова послужило для них стимулом, но выяснилось, что они умеют не только комбинировать в атаке, но и могут быть неуступчивыми в единоборствах, не жалеть себя в подкатах. Одним словом, респект.

Что еще запомнилось в действиях номинальных хозяев? В середине второго тайма они сумели прервать монотонное течение событий на поле, прибавив в динамике, в поиске нестандартных решений у владений гостей. В конце концов, в некоторой степени облегчили им задачи и футболисты АЗ, которые пропустив после эффектного «выстрела» издалека Педриньо, почему-то большими силами побежали отыгрываться, бросив на произвол судьбы свой тыл. А бразильцы «Шахтера» будто этого и только ждали, быстро доведя дело до разгрома.

Но, думаю, еще не стоит поздравлять горняков с выходом в полуфинал Лиги конференций. В ответном матче болельщики будут заставлять свою команду играть через не могу, поэтому надо быть настороже, тем более, что центр обороны «Шахтера» не всегда надежный. Важно не пропустить быстрый гол, но, по-моему, главное, «горнякам» не изменять себе, не подстраиваться под соперника и искать счастья у ворот хозяев.

Не владею информацией, собирается ли посетить поединок в Алкмааре Ринат Ахметов, однако, думаю, что с настроением у «горняков» все будет хорошо и своего они уже не упустят. Мы уже ожидали наших команд успехов на международной арене. Следует наверстывать упущенное».