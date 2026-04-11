11 апреля 2026, 11:49 | Обновлено 11 апреля 2026, 12:18
Экс-игрок Шахтера: «Никто на себя корону не надел»

Богдан Шуст поделился эмоциями после победы «горняков» над АЗ

11 апреля 2026, 11:49 | Обновлено 11 апреля 2026, 12:18
Бывший голкипер донецкого Шахтера Богдан Шуст поделился эмоциями после победы «горняков» над АЗ (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

– Богдан, могли ли вы подумать перед игрой, что Шахтер сокрушит АЗ в Кракове?

– Стопроцентной уверенности не было, что так закончится матч. Были предпосылки, что игра пойдет совсем не так, как ожидалось. Кто бы мог вообразить, что Ринат Леонидович будет на игре и своей энергетикой даст импульс команде.

– Превосходство в три гола не расслабит Шахтер, который одной ногой в полуфинале ЛК?

– По словам Турана я понял, что никто на себя корону не надел. Он сам много раз через подобные вещи проходил как футболист, что помогает ему в тренерской деятельности. Он понимает, что много сил заберет матч против ЛНЗ.

Это огромная нагрузка как физически, так и логистически, потому что после игры команде придется добираться из Черкасс на другой конец Европы. АЗ точно списывать не стоит, они ведь будут играть дома. Если забьют первыми, стадион их погонит до финального свистка. Говорить о том, что Шахтер в полуфинале, я бы не решился, – сказал Шуст.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 0
