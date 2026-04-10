Ахметов признался, чему его научил Луческу

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов на церемонии прощания с легендарным румынским тренером Мирчей Луческу рассказал о своих отношениях с умершим специалистом:

«Я пришел ради своего друга. Это трагедия как для Румынии, так и для Украины. Мы вместе выиграли много трофеев. Мы работали вместе 12 лет. Вы должны им гордиться.

Мирча прожил счастливую жизнь. Он не мог без работы. Мирча Луческу научил меня пить вино. Я научил его караоке. Мы вспомнили вместе с Резваном, как он нас победил, мы не забыли то поражение. Его сын на правильном пути, он топ-тренер».