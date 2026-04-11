Эксперты назвали главного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера

В четверг, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и нидерландский «АЗ Алкмаар». Подопечные Арды Турана разгромили соперника со счетом 3:0.

Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы украинской команды на победу в турнире и назвал главного фаворита турнира. Вероятность триумфа «горняков» составляет 6,5%.

На первом месте разместился английский «Кристал Пэлас», который на домашней арене уверенно разобрался с итальянской «Фиорентиной» и фактически оформил путевку в следующий раунд.

Эксперты считают, что неплохие шансы на победу в Лиге конференций имеют также немецкий «Майнц» (21,1%) и испанский «Райо Вальекано» (17,1%).

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций:

Райо Вальекано (Испания) – АЕК (Греция) – 3:0

Шахтер (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:0

Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 2:0

Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0

Ответный матч между «АЗ Алкмааром» и донецкой командой состоится в четверг, 16 апреля, на стадионе «AFAS Stadion», который вмещает 19,5 тысяч болельщиков.