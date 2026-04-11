Эксперты назвали главного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
По данным Football Meets Data в турнире может победить английский «Кристал Пэлас»
В четверг, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и нидерландский «АЗ Алкмаар». Подопечные Арды Турана разгромили соперника со счетом 3:0.
Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы украинской команды на победу в турнире и назвал главного фаворита турнира. Вероятность триумфа «горняков» составляет 6,5%.
На первом месте разместился английский «Кристал Пэлас», который на домашней арене уверенно разобрался с итальянской «Фиорентиной» и фактически оформил путевку в следующий раунд.
Эксперты считают, что неплохие шансы на победу в Лиге конференций имеют также немецкий «Майнц» (21,1%) и испанский «Райо Вальекано» (17,1%).
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций:
- Райо Вальекано (Испания) – АЕК (Греция) – 3:0
- Шахтер (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:0
- Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 2:0
- Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0
Ответный матч между «АЗ Алкмааром» и донецкой командой состоится в четверг, 16 апреля, на стадионе «AFAS Stadion», который вмещает 19,5 тысяч болельщиков.
48% 🏴 Crystal Palace
52% the field
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-наставник Шахтера и Динамо умел зарабатывать и выгодно инвестировать деньги
Команды сыграют на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича» во вторник, 21 апреля