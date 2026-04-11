  4. Игрок Реала является лучшим бомбардиром топ-5 лиг, начиная с 1 марта
11 апреля 2026, 12:02
Игрок Реала является лучшим бомбардиром топ-5 лиг, начиная с 1 марта

Правда, на этот раз гол футболиста «сливочных» не смог помочь победить команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде забил свой 7-й гол за клуб во всех турнирах, начиная с 1 марта.

Произошло это в матче 31 тура испанской Ла Лиги против Жироны, в котором была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

За данный период времени ни один игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.

Игроки топ-5 лиг с наибольшим количеством забитых мячей во всех турнирах, начиная с 1 марта

  • 7 – Федерико Вальверде (Реал)
  • 6 – Рафинья (Барселона)
  • 6 – Дениз Ундав (Штутгарт)
  • 6 – Дониелл Мален (Рома)

Все голы Федерико Вальверде, начиная с 1 марта

  • Ла Лига против Жироны
  • Ла Лига против Атлетико
  • Ла Лига, против Эльче
  • Лига чемпионов, против Манчестер Сити, хет-трик
  • Ла Лига против Сельты

Также за этот период Вальверде имеет в своем активе забитый мяч в составе сборной Уругвая против сборной Англии.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Федерико Вальверде статистика
