Игрок Реала является лучшим бомбардиром топ-5 лиг, начиная с 1 марта
Правда, на этот раз гол футболиста «сливочных» не смог помочь победить команде
Уругвайский полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде забил свой 7-й гол за клуб во всех турнирах, начиная с 1 марта.
Произошло это в матче 31 тура испанской Ла Лиги против Жироны, в котором была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
За данный период времени ни один игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.
Игроки топ-5 лиг с наибольшим количеством забитых мячей во всех турнирах, начиная с 1 марта
- 7 – Федерико Вальверде (Реал)
- 6 – Рафинья (Барселона)
- 6 – Дениз Ундав (Штутгарт)
- 6 – Дониелл Мален (Рома)
Все голы Федерико Вальверде, начиная с 1 марта
- Ла Лига против Жироны
- Ла Лига против Атлетико
- Ла Лига, против Эльче
- Лига чемпионов, против Манчестер Сити, хет-трик
- Ла Лига против Сельты
Также за этот период Вальверде имеет в своем активе забитый мяч в составе сборной Уругвая против сборной Англии.
