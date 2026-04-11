Игрок Реала является лучшим бомбардиром топ-5 лиг, начиная с 1 марта

Уругвайский полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде забил свой 7-й гол за клуб во всех турнирах, начиная с 1 марта.

Произошло это в матче 31 тура испанской Ла Лиги против Жироны, в котором была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

За данный период времени ни один игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.

Игроки топ-5 лиг с наибольшим количеством забитых мячей во всех турнирах, начиная с 1 марта

7 – Федерико Вальверде (Реал)

6 – Рафинья (Барселона)

6 – Дениз Ундав (Штутгарт)

6 – Дониелл Мален (Рома)

Все голы Федерико Вальверде, начиная с 1 марта

Ла Лига против Жироны

Ла Лига против Атлетико

Ла Лига, против Эльче

Лига чемпионов, против Манчестер Сити, хет-трик

Ла Лига против Сельты

Также за этот период Вальверде имеет в своем активе забитый мяч в составе сборной Уругвая против сборной Англии.