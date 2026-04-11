Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч СК Полтава: «Выводы сделали, а когда вышли на поле – все забыли»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 10:51 | Обновлено 11 апреля 2026, 10:55
93
2

Коуч СК Полтава: «Выводы сделали, а когда вышли на поле – все забыли»

Игорь Тимченко пообщался с журналистами после матча УПЛ

11 апреля 2026, 10:51 | Обновлено 11 апреля 2026, 10:55
СК Полтава. Игорь Тимченко

Тренер СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после поражения своей команды от Полесья (0:4) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 33-й минуте забили 3-й мяч и игра была уже завершена. Да, хорошая команда, квалифицированный соперник, но мы провалили 1-й тайм и сыграли ниже своих возможностей. Мы давали им создавать моменты.

Не играли достаточно плотно, интенсивно, так как нужно играть даже в равных составах. Замены ничего не изменили, потому что играли в меньшинстве и отыграть такой счет с такой командой практически невозможно

Задача была на 2-й тайм – не развалиться, потому что «Полесье» могло увеличить счет. Уровень команд – это несовместимые вещи. Выводы можно делать сколько угодно, но квалификация игроков «Полесья» на 2 головы выше.

Да, это можно компенсировать, если отдаешься на поле на 100%, играешь плотно. Выводы вроде как и сделали, а когда вышли на поле – все забыли», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.

Игорь Тимченко Полтава Полесье Житомир Полтава - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Висновки зробили ,1 млн.  доларів заробили
Ответить
+2
...як Динамо могло програти цьому непорозумінню ?...
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем