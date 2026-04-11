Коуч СК Полтава: «Выводы сделали, а когда вышли на поле – все забыли»

Тренер СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после поражения своей команды от Полесья (0:4) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 33-й минуте забили 3-й мяч и игра была уже завершена. Да, хорошая команда, квалифицированный соперник, но мы провалили 1-й тайм и сыграли ниже своих возможностей. Мы давали им создавать моменты.

Не играли достаточно плотно, интенсивно, так как нужно играть даже в равных составах. Замены ничего не изменили, потому что играли в меньшинстве и отыграть такой счет с такой командой практически невозможно

Задача была на 2-й тайм – не развалиться, потому что «Полесье» могло увеличить счет. Уровень команд – это несовместимые вещи. Выводы можно делать сколько угодно, но квалификация игроков «Полесья» на 2 головы выше.

Да, это можно компенсировать, если отдаешься на поле на 100%, играешь плотно. Выводы вроде как и сделали, а когда вышли на поле – все забыли», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.