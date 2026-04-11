Президент клуба УПЛ: «Что делать? Зажать яйца в дверь и допрашивать?»

Президент СК Полтава Сергей Иващенко допускает, что футболисты его команды могли «сдать» игру 23 тура УПЛ, где разгромно уступили житомирскому Полесью (0:4).

- Сергей Васильевич, так уж сложилось, что снова набираю вас, когда о СК Полтава в энный раз появилась информация, подозрение, инсайд, называйте, как вздумается, мол, команда сдала матч. Что скажете по этому поводу?

– Не знаю даже, как реагировать на эту информацию… Вот просто не знаю, честно. Нужно посмотреть матч с Полесьем, проанализировать, сейчас что-то предметно говорить не могу. Да и как-то не хочется ничего говорить…

– Вообще, вы допускаете, что, возможно, действительно игроки СК Полтава, пусть не все, а два-три или пятеро, договорились и сдали игру. Мол, шансов на спасение нет, так почему бы не подзаработать на ставках?

– Допускаю.

– Так не стоит ли провести какое-либо внутреннее расследование?

– Ну вот как вы это себе представляете? У нас ведь в клубе нет службы внутренней безопасности. А что мне делать? Допустим, вызову я игрока к себе и спрошу – «Сдавал игру, ставил ставки?». Он скажет – «Нет!». Дальше что делать? Зажать яйца в дверь и допрашивать? Вот еду, читаю все эти новости… Какое-то сплошное разочарование во всем, – сказал Иващенко.