Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  МИЧЕЛ: «Эпизод с падением Мбаппе? Я был далеко и не видел, но...»
Испания
4
0

МИЧЕЛ: «Эпизод с падением Мбаппе? Я был далеко и не видел, но...»

Главный тренер Жироны рассказал о матче против Реала (1:1)

МИЧЕЛ: «Эпизод с падением Мбаппе? Я был далеко и не видел, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер Жироны Мичел поделился эмоциями после ничьей своей командыпротив Реала (1:1) в матче 31 тура испанской Ла Лиги.

«Мы много страдали, но именно этого здесь и требовалось. "Реал" был сильнее, создал больше моментов. В то же время, мы проявили себя очень хорошо в плане ментальности – с большой силой духа и способностью выживать.

После изнурительного матча против «Вильярреала» нам было тяжело восстановиться. Поэтому это очко имеет большое значение и является большим шагом вперед. У нас 38 баллов за семь туров до конца, и осталось всего четыре до достижения цели.

Сегодня многие игроки ощущали дискомфорт, но отдали все. Относительно травмы Руиса пока не знаю, что именно с Абелем. Он чувствовал себя нехорошо, и мы должны выяснить причину.

После первых туров команда сделала серьезный шаг вперед по всем аспектам. И на тренировках, и в создании семейной атмосферы – ежедневная работа просто невероятная. Именно это позволяет нам находиться в такой замечательной позиции, несмотря на трудности первого круга.

Нам пришлось много защищаться, и усилия были колоссальными. Из-за нашего стиля игры этот матч был особенно сложным, мы не смогли реализовать привычный план. Но выдержали долгое время в обороне, прошли серьезные испытания на концентрацию. Это была блестящая игра в защите.

Когда счет стал 0:1, казалось, что очки получить будет почти невозможно. Но гол Лемара, забитый благодаря индивидуальному действию, добавил нам много энергии.

Я общался с несколькими игроками «Реала» и чувствую, что они способны переломить ход противостояния [с «Баварией»] – у них достаточно таланта. Сегодня они столкнулись с более закрытым матчем, создавали моменты, но это нормально. Мы получили очень важное очко. Желаю им удачи в среду – ради испанского футбола.

Что касается замен – мы сделали их, чтобы усилить прессинг, но я тоже думал о схеме 5-4-1. Не был уверен, хватит ли сил продолжать давление и долго колебался с решениями.

Лемар – невероятный игрок. Я всегда говорю ему, что он больше смотрит на ворота. В первом тайме он и Унаи были менее агрессивными, чем нужно, но во втором действовали гораздо смелее.

Эпизод с падением Мбаппе? Я был далеко и не видел хорошо. Витор сказал мне, что шел впереди и не совершал никаких движений, чтобы оттолкнуть соперника – это было обычное единоборство. На мой взгляд, матч был чистым, с очень малым количеством фолов», – подытожил Мичел.

По теме:
Альваро АРБЕЛОА: «Фол на Мбаппе? На мой взгляд, это пенальти»
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Реал Мадрид Реал - Жирона пресс-конференция Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем