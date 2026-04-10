Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец родился в лачуге. Он прошел через все»
Сын экс-коуча «Шахтера» и «Динамо» выступил с прощальной речью в адрес отца…
Сегодня в румынском Бухаресте состоялись похороны экс-тренера «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, который скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.
На церемонии выступил сын усопшего Разван Луческу, который перед этим лично пожал руки всем, кто посетил траурное мероприятие.
«Он был моим отцом и останется моим отцом. Он любил Румынию всем сердцем».
«Он родился в очень бедной семье, в лачуге. Он сам себя обучил и пытался получить образование. Он был бойцом, он боролся, он побеждал, он проигрывал, он был счастлив, он был печален, он прошел через все возможные и невозможные ситуации, которые может предложить жизнь».
«Я от всего сердца надеюсь, что он в этот момент где-то наверху стоит, улыбается и говорит: «Это того стоило, я доволен». И я, как его сын, хочу, чтобы он радовался всему, чего достиг», – сказал Разван Луческу.
Ранее сообщалось, что на прощание с Мирчей Луческу в Бухарест самостоятельно прилетали два экс-футболиста «Шахтера».
