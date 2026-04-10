10 апреля 2026, 23:07 |
152
0

Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец родился в лачуге. Он прошел через все»

Сын экс-коуча «Шахтера» и «Динамо» выступил с прощальной речью в адрес отца…

10 апреля 2026, 23:07 |
152
0
Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец родился в лачуге. Он прошел через все»
basilica.ro

Сегодня в румынском Бухаресте состоялись похороны экс-тренера «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, который скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.

На церемонии выступил сын усопшего Разван Луческу, который перед этим лично пожал руки всем, кто посетил траурное мероприятие.

«Он был моим отцом и останется моим отцом. Он любил Румынию всем сердцем».

«Он родился в очень бедной семье, в лачуге. Он сам себя обучил и пытался получить образование. Он был бойцом, он боролся, он побеждал, он проигрывал, он был счастлив, он был печален, он прошел через все возможные и невозможные ситуации, которые может предложить жизнь».

«Я от всего сердца надеюсь, что он в этот момент где-то наверху стоит, улыбается и говорит: «Это того стоило, я доволен». И я, как его сын, хочу, чтобы он радовался всему, чего достиг», – сказал Разван Луческу.

Ранее сообщалось, что на прощание с Мирчей Луческу в Бухарест самостоятельно прилетали два экс-футболиста «Шахтера».

По теме:
Два экс-игрока Шахтера самостоятельно прибыли на прощание с Луческу
ФОТО. Мирчу Луческу с воинскими почестями похоронили в Бухаресте
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила место проведения матча Кубка Украины с Динамо
Футбол | 10 апреля 2026, 15:31 9
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила место проведения матча Кубка Украины с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила место проведения матча Кубка Украины с Динамо

Команды сыграют на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича» во вторник, 21 апреля

Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Футбол | 10 апреля 2026, 07:12 2
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 10.04.2026, 09:18
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
ВИДЕО. Гол Педриньо АЗ признан лучшим в первых матчах 1/4 финала ЛК
Футбол | 10.04.2026, 20:09
ВИДЕО. Гол Педриньо АЗ признан лучшим в первых матчах 1/4 финала ЛК
ВИДЕО. Гол Педриньо АЗ признан лучшим в первых матчах 1/4 финала ЛК
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10.04.2026, 07:37
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
