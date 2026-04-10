Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Два экс-игрока Шахтера самостоятельно прибыли на прощание с Луческу
Румыния
10 апреля 2026, 22:55
Дмитрий Чигринский и Томаш Хюбшман не пропустили траурную церемонию в Бухаресте…

golazo.ro

Сегодня в Бухаресте состоялась траурная церемония прощания и похорон экс-наставника «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, который умер 7 апреля в возрасте 80 лет на фоне обострившихся проблем с сердцем.

Сообщается, что попрощаться с Мирчей Луческу за два дня, которые были отведены для этого, прибыло около 15 тысяч человек.

Среди них журналисты заметили двух экс-футболистов «Шахтера», которые играли в донецкой команде под руководством Мирчи. Самостоятельно в Бухарест попрощаться с Луческу прилетали украинец Дмитрий Чигринский и чех Томаш Хюбшман.

Ранее попрощаться в Румынию с Мирчей Луческу прилетел президент «Шахтера» Ринат Ахметов, а вот его коллега из «Динамо» Игорь Суркис не смог прибыть в Бухарест из-за болезни.

golazo.ro. Дмитрий Чигринский не сумел сдержать слез, прощаясь с Мирчей Луческу...
golazo.ro. Томаш Хюбшман также прибыл попрощаться со своим экс-наставником

Мирча Луческу смерть Дмитрий Чигринский Томаш Хюбшман
Алексей Сливченко Источник: GOLAZO.ro
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем