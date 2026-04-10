Два экс-игрока Шахтера самостоятельно прибыли на прощание с Луческу

Сегодня в Бухаресте состоялась траурная церемония прощания и похорон экс-наставника «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, который умер 7 апреля в возрасте 80 лет на фоне обострившихся проблем с сердцем.

Сообщается, что попрощаться с Мирчей Луческу за два дня, которые были отведены для этого, прибыло около 15 тысяч человек.

Среди них журналисты заметили двух экс-футболистов «Шахтера», которые играли в донецкой команде под руководством Мирчи. Самостоятельно в Бухарест попрощаться с Луческу прилетали украинец Дмитрий Чигринский и чех Томаш Хюбшман.

Ранее попрощаться в Румынию с Мирчей Луческу прилетел президент «Шахтера» Ринат Ахметов, а вот его коллега из «Динамо» Игорь Суркис не смог прибыть в Бухарест из-за болезни.

Дмитрий Чигринский не сумел сдержать слез, прощаясь с Мирчей Луческу...