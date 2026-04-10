  4. Динамо начало продажу билетов на матч УПЛ против луганской Зари
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 10 апреля 2026, 23:08
Динамо начало продажу билетов на матч УПЛ против луганской Зари

Игра 24-го тура пройдет 17 апреля в 15:30 на клубном стадионе Динамо

10 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 10 апреля 2026, 23:08
ФК Динамо

Киевское «Динамо» следующий домашний матч в Украинской Премьер-лиге проведет в пятницу, 17 апреля. В игре 24-го тура чемпионата Украины «бело-синие» сыграют против луганской «Зари».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 15:30.

Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета, в зависимости от категории, составит 300, 500, 800 и 1000 грн.

Также работает программа лояльности для болельщиков, которые хотят посетить игру и являются участниками боевых действий. Информация о получении билетов для участников боевых действий доступна по этой ссылке.

Из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено. Напомним, «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона, под паркингом. Оно имеет все необходимое – питьевую воду, санузлы и т.д.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
