Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»

Легендарный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо рассказал, каким он был игроком, и вспомнил ссору с Виктором Масловым.

«Я когда-то с Масловым поссорился в «Динамо», он любил выпивать с игроками. Дисциплина у меня была на первом месте, как у футболиста. У меня было много энергии, хороший отбор мяча, я и забивал много», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».