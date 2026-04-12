Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Сабо рассказал, каким он был футболистом
Легендарный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо рассказал, каким он был игроком, и вспомнил ссору с Виктором Масловым.
«Я когда-то с Масловым поссорился в «Динамо», он любил выпивать с игроками. Дисциплина у меня была на первом месте, как у футболиста. У меня было много энергии, хороший отбор мяча, я и забивал много», – сказал Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
