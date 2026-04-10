КУЗНЕЦОВ – об игре с АЗ: «Это аксиома. Иначе ничего бы не помогло»

Украинский тренер Олег Кузнецов разобрал игру «Шахтер» – АЗ в матче Лиги конференций.

– АЗ приехал в Краков за ничьей, и это было заметно. В первом тайме мы увидели очень аккуратный футбол с обеих сторон, без моментов. Понятно было, что соперники тщательно изучили друг друга.

– После перерыва что-то изменилось?

– Да, «Шахтер» прибавил в скорости, появились голевые моменты, стало легче преодолевать очень насыщенную оборону АЗ – в пять защитников. Однако, после того, как «горняки» открыли счет, стало тревожно, потому что нидерландцы перехватили на время инициативу и напряжение у ворот Резника значительно возросло. Понравилось, что «Шахтер» выходил из-под этого прессинга, так надо и на выезде сыграть.

– Что у «Шахтера» происходит с завершением атак? «Горняки» держат мяч долго, кружатся возле чужой штрафной, но забивают редко и с огромными потугами?

– Еще раз напомню, сколько футболистов АЗ работали в обороне – 5 защитников, и даже не два, а три опорника. Как такое одолеть? Нас свое время учили – если против тебя действует такая защитная стена, то необходимо сделать акцент на передачах с флангов и ударах со средней дистанции. Бразильские стеночки, как мы видели, такой защитный бетон АЗ разрушить не могли. Однако такова у «Шахтера» тактика. В чемпионате Украины против «горняков» так все играют, потому и забивает «Шахтер» часто только один гол, и то – ближе к финальному свисту, когда соперник не выдерживает физически...

– И помог как раз точный удар со средней дистанции от Педриньо…

– Это аксиома футбола. Иначе ничего бы не помогло. До гола Педриньо у «Шахтера» были только полумоменты.

– После этого АЗ потерял контроль над игрой?

– Не сразу. Гости нашли в себе силы ответить достаточно мощным напором, заставили понервничать защитников «Шахтера» и Рызныка, сделавшего несколько хороших сейвов. Но в составе АЗ немало молодых футболистов, еще не умеющих контролировать ситуацию на все сто процентов. Потому и пропустили нидерландцы два гола подряд после 80-й минуты. Отмечу, что три забитых мяча – это настоящий подарок «Шахтеру» от соперника.

Судьба путевки в полуфинал Лиги конференций решится в следующий четверг.