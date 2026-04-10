  4. КУЗНЕЦОВ – об игре с АЗ: «Это аксиома. Иначе ничего бы не помогло»
10 апреля 2026, 20:55 |
523
1

КУЗНЕЦОВ – об игре с АЗ: «Это аксиома. Иначе ничего бы не помогло»

Олег Кузнецов рассказал, как взламывать оборону команды из пяти защитников и трех опорников

10 апреля 2026, 20:55 |
523
1 Comments
КУЗНЕЦОВ – об игре с АЗ: «Это аксиома. Иначе ничего бы не помогло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

Украинский тренер Олег Кузнецов разобрал игру «Шахтер» – АЗ в матче Лиги конференций.

– АЗ приехал в Краков за ничьей, и это было заметно. В первом тайме мы увидели очень аккуратный футбол с обеих сторон, без моментов. Понятно было, что соперники тщательно изучили друг друга.

– После перерыва что-то изменилось?

– Да, «Шахтер» прибавил в скорости, появились голевые моменты, стало легче преодолевать очень насыщенную оборону АЗ – в пять защитников. Однако, после того, как «горняки» открыли счет, стало тревожно, потому что нидерландцы перехватили на время инициативу и напряжение у ворот Резника значительно возросло. Понравилось, что «Шахтер» выходил из-под этого прессинга, так надо и на выезде сыграть.

– Что у «Шахтера» происходит с завершением атак? «Горняки» держат мяч долго, кружатся возле чужой штрафной, но забивают редко и с огромными потугами?

– Еще раз напомню, сколько футболистов АЗ работали в обороне – 5 защитников, и даже не два, а три опорника. Как такое одолеть? Нас свое время учили – если против тебя действует такая защитная стена, то необходимо сделать акцент на передачах с флангов и ударах со средней дистанции. Бразильские стеночки, как мы видели, такой защитный бетон АЗ разрушить не могли. Однако такова у «Шахтера» тактика. В чемпионате Украины против «горняков» так все играют, потому и забивает «Шахтер» часто только один гол, и то – ближе к финальному свисту, когда соперник не выдерживает физически...

– И помог как раз точный удар со средней дистанции от Педриньо…

– Это аксиома футбола. Иначе ничего бы не помогло. До гола Педриньо у «Шахтера» были только полумоменты.

– После этого АЗ потерял контроль над игрой?

– Не сразу. Гости нашли в себе силы ответить достаточно мощным напором, заставили понервничать защитников «Шахтера» и Рызныка, сделавшего несколько хороших сейвов. Но в составе АЗ немало молодых футболистов, еще не умеющих контролировать ситуацию на все сто процентов. Потому и пропустили нидерландцы два гола подряд после 80-й минуты. Отмечу, что три забитых мяча – это настоящий подарок «Шахтеру» от соперника.

Судьба путевки в полуфинал Лиги конференций решится в следующий четверг.

По теме:
«Шахтер – фаворит, но есть нюанс». Эксперт – о выходе горняков в 1/2-ю ЛК
ФОТО. Заметили не все: Ахметов появился с часами за миллионы
ВИДЕО. Гол Педриньо АЗ признан лучшим в первых матчах 1/4 финала ЛК
Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью
Футбол | 10 апреля 2026, 19:57 0
Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью
Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью

Команды обменялись голами в конце поединка

Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09 апреля 2026, 23:56 185
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ

Донецкая команда сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций

Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футбол | 10.04.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 10.04.2026, 19:05
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10.04.2026, 07:37
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Смех да и только. Спорт уа кастрировал последний абзац интервью Олега, где он ответил корреспонденту, что Шахтер еще ничего не гарантировал, и если АЗ забьет быстрый первый гол - ситуация будут достаточно неустойчивой.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 135
Футбол
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 3
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 18
Футбол
