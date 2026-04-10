«Шахтер – фаворит, но есть нюанс». Эксперт – о выходе горняков в 1/2-ю ЛК

После крупного выигрыша «Шахтера» над АЗ – 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, «горняки» превратились в явного фаворита этой дуэли. Это в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua подтвердил и известный футбольный эксперт Олег Федорчук. Правда, специалист не был столь оптимистичен.

– Сейчас 80 на 20 в пользу украинской команды, – сказал Федорчук. – Но есть один нюанс: у «Шахтера» ключевая игра в чемпионате с ЛНЗ. А потом снова матч с АЗ, только через два дня на третий и в Нидерланды дальше добираться, чем в Польшу. Эти две причины оставляют напряжение в этом противостоянии.

Я считаю, что для «Шахтера» выиграть чемпионат важнее, чем, к примеру, добраться до полуфинала или финала Лиги конференций, в котором ты заработаешь лишь престиж. А в УПЛ первое место – это трофей, Лига чемпионов, соответственно, и финансовое поощрение будет на порядок выше.

Отметим, что ответный матч между этими командами состоится 16 апреля в Алкмаре. Начало встречи – в 19:45.