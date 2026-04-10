КОСТЮК: «Я несколько раз играла против Магды, и это всегда борьба»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) принесла национальной сборной первое очко в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 против Польши.

Марта поделилась эмоциями после победы над Линетт. Украинка одолела лидера соперниц Магду Линетт (WTA 55) и одержала убедительную победу в двух сетах.

– Первый матч играть всегда непросто. Я несколько раз играла против Магды и это всегда борьба. Также все зрители против нас. Так что я очень рада этой победе. Рада, что Элина выходит на корт, ведя в счете в этом противостоянии. Так что, да, я довольна.

– Что касается тактики, что было решающим?

– Я чувствовала себя совсем иначе во время матча, чем на тренировках. Корт очень скользкий, поэтому нелегко двигаться так, как мне хочется. И не знаю, думаю, я пыталась найти баланс между агрессивной игрой и тем, чтобы не делать много ошибок.

Первый сет был чуть более напряженным, более ровным, знаете, в нем было больше нервов. Но потом, мне кажется, я нашла этот баланс, и второй сет был значительно легче.

– Здесь много украинцев. Чувствуете ли вы себя как дома?

– Почти да, почти (смеется). Также много польских болельщиков. Но, знаете, я довольна атмосферой. Думаю, атмосфера – это самое главное. Спасибо всем, кто приехал из Украины! Да, это замечательно. И Слава Украине!