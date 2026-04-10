10 апреля Марта Костюк переиграла Магду Линетт в первом поединке матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Костюк одержала победу со счетом 6:4, 6:0, выиграв последние восемь геймов. Марта в третий раз сыграла против Магды и во второй раз одолела ее.

После реализованного матчбола Костюк поблагодарила капитана и команду, а также выразила благодарность болельщикам.

Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Катажина Кава, которые и завершат игровой день.

ВИДЕО. Реализованный матчбол и победные эмоции Костюк после игры с Линетт

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.