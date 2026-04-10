ВИДЕО. Реализованный матчбол и победные эмоции Костюк после игры с Линетт

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2026
10 апреля Марта в двух сетах переиграла Магду на старте противостояния Украина – Польша

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Магда Линетт

10 апреля Марта Костюк переиграла Магду Линетт в первом поединке матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Костюк одержала победу со счетом 6:4, 6:0, выиграв последние восемь геймов. Марта в третий раз сыграла против Магды и во второй раз одолела ее.

После реализованного матчбола Костюк поблагодарила капитана и команду, а также выразила благодарность болельщикам.

Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Катажина Кава, которые и завершат игровой день.

