ФОТО. Леся Цуренко приехала поддержать сборную Украины в матче с Польшей
Цуренко присутствует на арене в Гливице, где пройдет матчевое противостояние КБДК-2026
Украинская теннисистка Леся Цуренко прибыла в Гливице на матч женской сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.
10 и 11 апреля сине-желтые сыграют против команды Польши на PreZero Arena Gliwice в Гливице.
Цуренко опубликовала фотографии со стадиона, где будет поддерживать украинскую сборную.
Леся не выступает с ноября 2024 года, когда сыграла за сборную в противостоянии с Австрией в Плей-офф КБДК.
ФОТО. Леся Цуренко приехала поддержать сборную Украины в матче с Польшей
