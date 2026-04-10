10 апреля женская сборная Украины по теннису начнет матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 проти команды Польши.

Встречи пройдет на грунтовом покрытии арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

В первый игровой день состоятся два одиночных поединка: Марта Костюк – Магда Линетт и Элина Свитолина – Майя Хвалиньская.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы противостояния выйдут в финальную часть КБДК-2026.

Кубок Билли Джин Кинг 2026. Квалификация

Украина – Польша

Пятница, 10 апреля (17:00)

Марта Костюк – Магда Линетт

Элина Свитолина – Катажина Кава

Суббота, 11 апреля (13:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава

Элина Свитолина – Магда Линетт

Марта Костюк – Катажина Кава

Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.

Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция противостояция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.