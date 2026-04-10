Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг
10 апреля женская сборная Украины по теннису начнет матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 проти команды Польши.
Встречи пройдет на грунтовом покрытии арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В первый игровой день состоятся два одиночных поединка: Марта Костюк – Магда Линетт и Элина Свитолина – Майя Хвалиньская.
Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы противостояния выйдут в финальную часть КБДК-2026.
Кубок Билли Джин Кинг 2026. Квалификация
Украина – Польша
Пятница, 10 апреля (17:00)
- Марта Костюк – Магда Линетт
- Элина Свитолина – Катажина Кава
Суббота, 11 апреля (13:00)
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава
- Элина Свитолина – Магда Линетт
- Марта Костюк – Катажина Кава
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Украина – Польша!
Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.
Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция противостояция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
