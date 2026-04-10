Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2026
Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг

Коллаж Sport.ua

10 апреля женская сборная Украины по теннису начнет матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 проти команды Польши.

Встречи пройдет на грунтовом покрытии арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

В первый игровой день состоятся два одиночных поединка: Марта Костюк – Магда Линетт и Элина Свитолина – Майя Хвалиньская.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы противостояния выйдут в финальную часть КБДК-2026.

Кубок Билли Джин Кинг 2026. Квалификация

Украина – Польша

Пятница, 10 апреля (17:00)

  • Марта Костюк – Магда Линетт
  • Элина Свитолина – Катажина Кава

Суббота, 11 апреля (13:00)

  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава
  • Элина Свитолина – Магда Линетт
  • Марта Костюк – Катажина Кава

Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.

Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция противостояция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем