Украина vs Польша. Скрытые угрозы фавориту, или почему не все так просто

10 и 11 апреля женская сборная Украины сыграет против команды Польши в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Поединки пройдут на грунтовом корте PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице. Старт первого игрового дня – в 17:00 по Киеву, второго – в 13:00.

Сборная Украины по теннису (кратко, но не очень)

Если на прошлогоднюю Квалификацию КБДК, помимо Элины Свитолиной и Марты Костюк, третьим номером была вызвана Катарина Завацкая, то в этом сезоне удалось улучшить и это место – к сборной присоединилась Александра Олейникова, для которой это дебютный сбор с национальной командой.

Но, какой бы любимей украинских болельщиков не была Олейникова, лидерами сборной являются представительницы мировой теннисной элиты – ранее упомянутые Элина и Марта.

Немного о сезоне, ссылаясь на сухие цифры. Свитолина – 25 матчей, 21 победа, трофей WTA 250 в Окленде, полуфинал Australian Open, финал WTA 1000 в Дубае. Кажется, всевозможные эпитеты для игры Элины в этом году уже подобраны.

Костюк – 10 матчей, 6 побед, финал WTA 500 в Брисбене. И пока что на этом все, хотя Марта с тем теннисом, что она демонстриует, явно заслуживает большего. Всему виной травма лодыжки, которую она получила под палящим солнцем в Мельбурне в матче первого раунда Australian Open проти Эльзы Жакемо.

Теперь чуть детальнее. Свитолина – в великолепной форме. В этом году она проигрывала только четырем теннисисткам: Арине Соболенко, Анне Калинской, Джессике Пегуле и Хейли Баптист. После поражения от Баптист прошло уже больше двух недель, что явно на руку украинке – Свитолина прекрасно умеет пользоваться отдыхом для полноценного восстановления и перезагрузки. Чуть забегая наперед, Элина не чувствует себя комфортно на корте только в том случае, когда на противоположной стороне теннисистка, делающая акцент на мощные удары (об этом, в частности, свидетельствует ее поражения в 2026 году). А в сборной Польши таких нет. Элину не измотать, ибо тогда придется с каждым розыгрышем не то что создавать трудности и заставлять бегать к сетке, а в принципе контролировать ход игры от удара с бекхэнда, до удачных попадений по краю линии. Таких игроков нет не только у Польши, а и в принципе в Туре. А при отсутствии такого сложнейшего компонента – такие игроки более чем проходимые и удобные для нашей первой ракетки.

Свитолина – образец величайшего мастерства, стойкости, физической подготовки. И, немало важно, Элина имеет огромнейший багаж опыта и знаний. Возможно, слишком много похвалы, но, видимо, не все еще эпитеты сказаны:) Но если коротко – за Элину должно быть спокойно, несмотря на прицившееся к ней прозвище «Валидолина» (упомянуто без насмешек или злого умысла).

Теперь о Костюк.

Теперь о Костюк. То, что показала Марта в Брисбене, предоставило возможность украинским болельщикам в очередной раз поверить в ее прорыв в 2026 году. Припоминаю, что и в 2025 во время анонса квалификационной группы с Польшей и Швейцарией я упоминал о возможном прогрессе Костюк. Что ж, невероятного буста тогда не случилось, но может сейчас?

Пятисотник в Брисбене, на котором Марта прошла трех соперниц из топ-10 рейтинга WTA подряд (Анисимова, Андреева, Пегула), пока что является единственным успешным турниром для нее в этом году. Скосила травма на Aus Open, но такое случается. Было важно восстановиться и в нужный момент вернуться в Тур, что Костюк и сделала, пропустив Дубай и Доху. В Индиан-Уэллс и Майами без особых проблем были пройдены посредственные теннисистки – Тейлор Таунсенд и Камилла Рахимова соответственно. И, на самом деле, это очень важно для Марты, что все было легко. Ведь против топов Костюк играть то умеет, и даже против бьющих, ведь грамотно использует скорость мяча. Другое дело, что после марафонских матчей против середняков ранее попросту не хватало сил на дальнейшие поединки с топами.

К сожалению, далеко на американской связке пройти не удалось – два поражения Елены Рыбакиной. Как отмечала сама Марта, есть причины, из-за которых казахстанка сейчас вторая лучшая теннисистка в мире. Очередной неудачный жребий – одна из немногих проблем Костюк и единственная, которую она неспособна просто решить, щелкнув пальцами. Хотя выбор в пользу турнира WTA 250 в Руане вместе пятисотника в Штутгарте явно является грамотным решением.

Но на Кубке Билли Джин Кинг жеребьевка немного не такая. Тут важно не перегореть и сыграть уверенно, особенно если ты открываешь противостояние. С этим у Марты проблем нет. Однако, все же, есть небольшие опасения – переход на грунт и отсутствия должной практики. По Элине практически уверен, что проблем не будет, но вот молодая (да, опытная уже, но все же) Марта... Настораживает прошлогоднее необязательно поражение Селин Неф в противостоянии со Швейцарией.

И теперь пара. Ожидается, что Людмила и Надежда Киченок сыграют в одном дуэте. Это, в принципе, более, чем хорошо, и у нас уж точно приятнее ситуация, чем у Польши. Но в 2026 году у сестер в пяти совместных матчах аж три поражения. Да, можно поставить вместо Надежды Марту Костюк, но ведь Марта не играла пару с октября 2025 года – точно этот вариант лучше, чем довериться родственной связи Людмилы и Надежды? Думаю, что нет, но в формате пяти поединков просто не стоит надеяться на пару – Свитолиной и Костюк вполне по силам все решить в одиночных матчах.

Сборная Польши по теннису (вот тут действительно кратко)

Да, опять без Иги. И опять причина кроется в плохом старте сезона Свентек. А как польская пресса уничтожает Игу за подобные решения... Вот только почему-то никто не вспоминает, что Свентек сыграла ключевую роль в триумфе сборной на United Cup 2026. Кстати, кроме Иги, как и в прошлом году, противостояние с Украиной пропустит и вторая ракетка страны Магдалена Френх.

Лидером польской команды является Магда Линетт. 34-летняя полька, лучший результат которой является полуфинал Australian Open 2023, проводит неплохой сезон. Да, у нее были поражения от явно неблестающих Виктории Хименес Касинцевой и Эшлин Крюгер, но ведь другие неудачные матчи – против Александры Эалы (дважды), Ивы Йович, Каролины Муховой, Мирры Андреевой и Клары Таусон – можно оправдать более солидным уровнем соперниц? И в тот же момент на счету Линетт есть победы над Ван Синьюй, Эммой Наварро, Екатериной Александровой и Игой Свентек! Магда – опасная теннисистка, особенно при родной публике.

Второй номер – Катажина Кава. Как говорили Марченко и Костюк на пресс-конференции, они ожидали увидеть Майю Хвалиньскую. Из-за более высокой рейтинга (Майя – 131-я ракетка, Катажина – 160-я)? В принципе, логично, вот только у Кавы в 2026 на грунте 8 побед при 4 поражениях, а у Майи – три победы при трех поражениях. И Катажина обыгрывала неплохих грунтовых теннисисток: Майяр Шериф и Тамару Зиданшек. В принципе, нельзя сказать, что капитан сборной Польши Давид Цельт специально решил удивить, но и такой вариант исключать нельзя.

У Польши также есть Линда Климовичова, но она проводит не самый удачный сезон – после успешно пройденный квалификации на Australian Open и поражения Свитолиной во втором круге у Линды 5 поражений в 7 матчах + ни одного сыгранного поединка на грунте.

В паре должны сыграть Хвалиньская и Кава, но тут все вовсе непонятно, ведь ни один из дуэто не сыгран. Так что, все же, у нас есть преимущесто и в этом поединке.

Прогноз на матч Украина – Польша

Пафосный заголовок? Да нет. Есть опасения в виде потенциально неудачной первой игры Марты на грунте и неожиданного резкого прайма Линетт. И, к сожалению, в паре нет 100% уверенности. Да и домашняя публика у Польши, не стоит забывать.

В любом случае, нельзя недооценивать никаких соперниц. А наши теннисистки и капитан утверждают, что они готовы ко всему. Что ж, верю. И вы поверьте, ведь это наша сборная! А после фиаско сборной Украины по футболу в квалификации чемпионата мира – теннисная сборная является чуть ли не единственной надеждой на удачный год среди всех украинских национальных команд.

Прогноз Sport.ua: Победа сборной Украины со счетом 3:0.

