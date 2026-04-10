Один из лучших тренеров мира может возглавить Реал. Речь не о Клоппе
Дидье Дешам может продолжить тренерскую карьеру в Мадриде
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Фабрис Хоукинс.
По информации источника, 57-летний специалист рассматривается руководством испанского гранда в качестве потенциальной замены Альваро Арбелоа уже на ближайшее лето.
Мадридский «Реал» с 69 набранными очками идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании. В четвертьфинале Лиги чемпионов испанский гранд борется с «Баварией» – в первом поединке уступил со счетом 1:2.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» нашли замену Лунину.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
