Один из лучших тренеров мира может возглавить Реал. Речь не о Клоппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, 57-летний специалист рассматривается руководством испанского гранда в качестве потенциальной замены Альваро Арбелоа уже на ближайшее лето.

Мадридский «Реал» с 69 набранными очками идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании. В четвертьфинале Лиги чемпионов испанский гранд борется с «Баварией» – в первом поединке уступил со счетом 1:2.

