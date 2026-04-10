Ротань готовится к матчу с Шахтером и дал игрокам обещание

Наставник Полесья Руслан Ротань оценил победу со счетом 4:0 над Полтавой в матче чемпионата Украины.

«Все начинается с концентрации на матч, и мы, по сути, быстро все решили. Тут и удаление у соперника, и то, что мы до того все решили. Мне понравилось, что мы продолжали атаковать и ребята хорошо настроились».

«Ротация? Да, нужно кому-то давать игровую практику, но есть вопросы по дисквалификациям, а у нас впереди важный матч с Шахтером. Мы об этом думали».

«Дополнительный день отдыха? Да, пообещали ребятам, что если все хорошо сегодня будет, то у них будет дополнительный выходной. Они заслужили», – сказал Ротань.

В новом туре состоится игра Шахтер – Полесье.