Ротань готовится к матчу с Шахтером и дал игрокам обещание
Тренер Полесья доволен игрой против Полтавы
Наставник Полесья Руслан Ротань оценил победу со счетом 4:0 над Полтавой в матче чемпионата Украины.
«Все начинается с концентрации на матч, и мы, по сути, быстро все решили. Тут и удаление у соперника, и то, что мы до того все решили. Мне понравилось, что мы продолжали атаковать и ребята хорошо настроились».
«Ротация? Да, нужно кому-то давать игровую практику, но есть вопросы по дисквалификациям, а у нас впереди важный матч с Шахтером. Мы об этом думали».
«Дополнительный день отдыха? Да, пообещали ребятам, что если все хорошо сегодня будет, то у них будет дополнительный выходной. Они заслужили», – сказал Ротань.
В новом туре состоится игра Шахтер – Полесье.
