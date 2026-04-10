10 апреля на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice стартует матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 между сборными Украины и Польши.

Первыми на корт выйдут Марта Костюк (Украина, WTA 27) и Магда Линетт (Польша, WTA 55). Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

Втором матчем в первый игровой день запланирован поединок Элины Свитолиной и Катажины Кавы.

Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.