Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Польша
10 апреля на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice стартует матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 между сборными Украины и Польши.
Первыми на корт выйдут Марта Костюк (Украина, WTA 27) и Магда Линетт (Польша, WTA 55). Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.
Втором матчем в первый игровой день запланирован поединок Элины Свитолиной и Катажины Кавы.
Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
