В Шахтере есть футболист, которого клуб продаст за большие деньги

Легенда донецкого «Шахтера» Виктор Грачев назвал футболиста, которого клуб может в скором времени продать за большие деньги, выделив полузащитника Алиссона.

«В этом составе «Шахтера» у меня есть один любимец, которого я почти всегда выделяю, а вчера он еще и дублем отличился. Я о Алиссоне. Если уж кому-то и отдавать звание лучшего игрока матча, то ему.

Сезон-два, и Алиссон уедет в какой-нибудь хороший европейский клуб, даже не сомневаюсь. И выручить за него «Шахтер» сможет очень солидные деньги. У этого парня есть все задатки, чтобы повторить путь Фернандиньо», – сказал Грачев.