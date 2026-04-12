Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере есть футболист, которого клуб продаст за большие деньги
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 07:10
324
0

В Шахтере есть футболист, которого клуб продаст за большие деньги

Грачев в восторге от игры Алиссона

12 апреля 2026, 07:10 |
324
0
В Шахтере есть футболист, которого клуб продаст за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Легенда донецкого «Шахтера» Виктор Грачев назвал футболиста, которого клуб может в скором времени продать за большие деньги, выделив полузащитника Алиссона.

«В этом составе «Шахтера» у меня есть один любимец, которого я почти всегда выделяю, а вчера он еще и дублем отличился. Я о Алиссоне. Если уж кому-то и отдавать звание лучшего игрока матча, то ему.

Сезон-два, и Алиссон уедет в какой-нибудь хороший европейский клуб, даже не сомневаюсь. И выручить за него «Шахтер» сможет очень солидные деньги. У этого парня есть все задатки, чтобы повторить путь Фернандиньо», – сказал Грачев.

Виктор Грачев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Алиссон Сантана
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем