Алиссон Сантана повторил рекорд Ателькина 29-летней давности
Бразилец забил два мяча в матче с АЗ с интервалом в 2 минуты
20-летний бразильский полузащитник Алиссон Сантана в матче с АЗ (3:0) оформил первый дубль «Шахтера» в Лиге конференций. Причем забил два мяча нидерландцам с с интервалом всего в 2 минуты. Тем самым Алиссон повторил клубный рекорд ни много ни мало 29-летней давности, установленный Сергеем Ателькиным в поединке с португальской «Боавиштой» в 1/16 финала Кубка кубков-1997/98.
Среди игроков украинских клубов еще быстрее делали дубли в еврокубках только Сергей Гусев, Георгий Деметрадзе и Сергей Корниленко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые скоростные дубли игроков украинских клубов в еврокубках
|
Минуты
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1’ (81’, 82’)
|
19.08.1992
|
КК
|
ПР
|
Сергей ГУСЕВ
|
Черноморец
|
Вадуц
|
5:0 (г)
|
1’ (89’, 90’)
|
26.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Динамо
|
Андерлехт
|
4:0 (д)
|
1’ (82’, 83’)
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Сергей КОРНИЛЕНКО
|
Днепр
|
Бананц
|
4:2 (г)
|
2’ (61’, 63’)
|
18.09.1997
|
КК
|
1/16
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
Боавишта
|
3:2 (г)
|
2’ (81’, 83’)
|
09.04.2026
|
ЛК
|
1/4
|
АЛИССОН САНТАНА
|
Шахтер
|
АЗ
|
3:0 (д)
|
3’ (27’, 30’)
|
17.09.1975
|
КЧ
|
1/16
|
Виктор КОЛОТОВ
|
Динамо
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
3’ (58’, 61’)
|
01.11.1983
|
КК
|
1/8
|
Алексей ВАРНАВСКИЙ
|
Шахтер
|
Серветт
|
2:1 (г)
|
3’ (87’, 90’)
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Александр АЛЕКСЕЕНКО
|
Металлург Д
|
Шопрон
|
3:0 (г)
|
4’ (37’, 41’)
|
16.02.2012
|
ЛЕ
|
1/16
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
Зальцбург
|
4:0 (г)
|
4’ (15’, 19’)
|
25.07.2019
|
ЛЕ
|
КР2
|
Артем ГРОМОВ
|
Заря
|
Будучност П
|
3:1 (г)
|
4’ (89’, 90+3’)
|
05.08.2020
|
ЛЕ
|
1/8
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
Вольфсбург
|
3:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ1 - первый групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификацмонный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
