Алиссон Сантана повторил рекорд Ателькина 29-летней давности

20-летний бразильский полузащитник Алиссон Сантана в матче с АЗ (3:0) оформил первый дубль «Шахтера» в Лиге конференций. Причем забил два мяча нидерландцам с с интервалом всего в 2 минуты. Тем самым Алиссон повторил клубный рекорд ни много ни мало 29-летней давности, установленный Сергеем Ателькиным в поединке с португальской «Боавиштой» в 1/16 финала Кубка кубков-1997/98.

Среди игроков украинских клубов еще быстрее делали дубли в еврокубках только Сергей Гусев, Георгий Деметрадзе и Сергей Корниленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Минуты Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет 1’ (81’, 82’) 19.08.1992 КК ПР Сергей ГУСЕВ Черноморец Вадуц 5:0 (г) 1’ (89’, 90’) 26.09.2000 ЛЧ ГТ1 Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Динамо Андерлехт 4:0 (д) 1’ (82’, 83’) 11.08.2005 КУ КР2 Сергей КОРНИЛЕНКО Днепр Бананц 4:2 (г) 2’ (61’, 63’) 18.09.1997 КК 1/16 Сергей АТЕЛЬКИН Шахтер Боавишта 3:2 (г) 2’ (81’, 83’) 09.04.2026 ЛК 1/4 АЛИССОН САНТАНА Шахтер АЗ 3:0 (д) 3’ (27’, 30’) 17.09.1975 КЧ 1/16 Виктор КОЛОТОВ Динамо Олимпиакос 2:2 (г) 3’ (58’, 61’) 01.11.1983 КК 1/8 Алексей ВАРНАВСКИЙ Шахтер Серветт 2:1 (г) 3’ (87’, 90’) 11.08.2005 КУ КР2 Александр АЛЕКСЕЕНКО Металлург Д Шопрон 3:0 (г) 4’ (37’, 41’) 16.02.2012 ЛЕ 1/16 Джонатан КРИСТАЛЬДО Металлист Зальцбург 4:0 (г) 4’ (15’, 19’) 25.07.2019 ЛЕ КР2 Артем ГРОМОВ Заря Будучност П 3:1 (г) 4’ (89’, 90+3’) 05.08.2020 ЛЕ 1/8 ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер Вольфсбург 3:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ1 - первый групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификацмонный раунд.