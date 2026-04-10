10 апреля 2026, 11:35 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:40
Алиссон Сантана повторил рекорд Ателькина 29-летней давности

Бразилец забил два мяча в матче с АЗ с интервалом в 2 минуты

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

20-летний бразильский полузащитник Алиссон Сантана в матче с АЗ (3:0) оформил первый дубль «Шахтера» в Лиге конференций. Причем забил два мяча нидерландцам с с интервалом всего в 2 минуты. Тем самым Алиссон повторил клубный рекорд ни много ни мало 29-летней давности, установленный Сергеем Ателькиным в поединке с португальской «Боавиштой» в 1/16 финала Кубка кубков-1997/98.

Среди игроков украинских клубов еще быстрее делали дубли в еврокубках только Сергей Гусев, Георгий Деметрадзе и Сергей Корниленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Минуты

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1’ (81’, 82’)

19.08.1992

КК

ПР

Сергей ГУСЕВ

Черноморец

Вадуц

5:0 (г)

1’ (89’, 90’)

26.09.2000

ЛЧ

ГТ1

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Динамо

Андерлехт

4:0 (д)

1’ (82’, 83’)

11.08.2005

КУ

КР2

Сергей КОРНИЛЕНКО

Днепр

Бананц

4:2 (г)

2’ (61’, 63’)

18.09.1997

КК

1/16

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Боавишта

3:2 (г)

2’ (81’, 83’)

09.04.2026

ЛК

1/4

АЛИССОН САНТАНА

Шахтер

АЗ

3:0 (д)

3’ (27’, 30’)

17.09.1975

КЧ

1/16

Виктор КОЛОТОВ

Динамо

Олимпиакос

2:2 (г)

3’ (58’, 61’)

01.11.1983

КК

1/8

Алексей ВАРНАВСКИЙ

Шахтер

Серветт

2:1 (г)

3’ (87’, 90’)

11.08.2005

КУ

КР2

Александр АЛЕКСЕЕНКО

Металлург Д

Шопрон

3:0 (г)

4’ (37’, 41’)

16.02.2012

ЛЕ

1/16

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

Зальцбург

4:0 (г)

4’ (15’, 19’)

25.07.2019

ЛЕ

КР2

Артем ГРОМОВ

Заря

Будучност П

3:1 (г)

4’ (89’, 90+3’)

05.08.2020

ЛЕ

1/8

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

Вольфсбург

3:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ1 - первый групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификацмонный раунд.

