  4. Эксперт оценил шансы Шахтера в возможном полуфинале ЛК против Кристал Пэлас
10 апреля 2026, 11:31 |
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал возможный выход донецкого «Шахтера» в полуфинал Лиги конференций, потенциальное противостояние с «Кристал Пэлас» и отметил работу Арды Турана.

В четверг, 9 апреля, «горняки» на номинально домашней арене разгромили нидерландский «АЗ Алкмаар» (3:0), а английский клуб не оставил шансов итальянской «Фиорентине» (3:0).

«Фактически уже большинство команд, которые будут играть в полуфинале, определились. Однако, я думаю, все будет зависеть от успеха «Шахтера» в чемпионате. Если команда оторвется и будет иметь гандикап – шансы есть. Если придется играть на два фронта, плюс длинная дорога, то шансов будет меньше.

Мы где-то стали недооценивать эти сложные переезды от матчей еврокубов до поединков в чемпионате Украины. Это действительно сильно сказывается на результате. Видели, как «Ливерпуль» сыграл на выезде?

«Сгорели» в матче с ПСЖ абсолютно без шансов (0:2). Да это тот самый великий «Ливерпуль», хотя и кризисный! А что мы хотим от молодых команд, которые часами ездят в автобусах? В Европе футболисты вообще забыли, что такое автобусы. На них только из отеля до стадиона добираются.

И я бы еще один момент хотел отметить. Мне очень понравилось, как трибуны поддерживали «Шахтер» с первой минуты. Я бы очень хотел, чтобы и наша сборная так играла. С эмоциями...

Тренерский штаб «горняков» очень живо реагирует. Я наблюдаю за ними и получаю колоссальное удовольствие от работы Турана и его помощников.

Как патриот, я хотел бы, чтобы украинские специалисты так работали. Пока пример для нас – это «Шахтер», который играет в яркий футбол, дарит радость и настроение без лишнего пафоса.

Что мне еще нравится в Туране – он никогда не жалуется. Хотя у него хватает проблем с травмированными игроками. Он просто качественно делает свое дело. Не знаю, как пойдет дальше, но сейчас наблюдать за его работой очень приятно», – подытожил Федорчук.

Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
