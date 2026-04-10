Алиссон догнал Кевина по количеству голов в еврокубках в сезоне 2025/26

Бразильский легионер Шахтера Алиссон Сантана забил свой 4-й и 5-й голы в еврокубках в сезоне 2025/26.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, где горняки победили АЗ со счетом 3:0.

В сезоне 2025/26 в составе Шахтера 5 голами отличились также Кевин, уже не играющий за Шахтер, и Кауан Элиас.

В еврокубковой истории донецкого клуба всего 7 раз игроки забивали большее количество голов в одном сезоне.

Рекорд держат Жадсон (2008/09) и Луис Адриано (2014/15) – по 9 голов.

Игроки донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в одном еврокубковом сезоне