Алиссон догнал Кевина по количеству голов в еврокубках в сезоне 2025/26

Лига конференций
10 апреля 2026, 10:43
Вспомним игроков Шахтера с наибольшим количеством голов в одном сезоне еврокубков

ФК Шахтер

Бразильский легионер Шахтера Алиссон Сантана забил свой 4-й и 5-й голы в еврокубках в сезоне 2025/26.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, где горняки победили АЗ со счетом 3:0.

В сезоне 2025/26 в составе Шахтера 5 голами отличились также Кевин, уже не играющий за Шахтер, и Кауан Элиас.

В еврокубковой истории донецкого клуба всего 7 раз игроки забивали большее количество голов в одном сезоне.

Рекорд держат Жадсон (2008/09) и Луис Адриано (2014/15) – по 9 голов.

Игроки донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в одном еврокубковом сезоне

  • 9 – Луис Адриано (2014/15)
  • 9 – Жадсон (2008/09)
  • 7 – Андрей Воробей (2000/01)
  • 6 – Жуниор Мораэс (2019/20)
  • 6 – Луис Адриану (2009/10)
  • 6 – Фернандиньо (2008/09)
  • 6 – Сергей Ателькин (2000/01)
  • 5 – Алиссон (2025/26)
  • 5 – Кауан Эллиас (2025/26)
  • 5 – Кевин (2025/26)
  • 5 – Брандау (2007/08)
  • 5 – Брандау (2005/06)
  • 5 – Джулиус Агахова (2004/05)
  • 5 – Сергей Ателькин (1997/98)
