  Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»
Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»

Известный тренер выделил Пеле

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился воспоминаниями об игре против легендарного Пеле и высказал своё мнение о статусе лучших футболистов в истории.

«Я не знаю, где и как вы считали, я сам не считал, сколько раз. Но Пеле был Пеле. Когда пишут, что лучший Месси, я говорю: нет, самым классным футболистом был Пеле. Он и сейчас был бы лучшим», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
Шведский экс-футболист призвал Роналду завершить карьеру
Йожеф САБО: «С ним просто невозможно играть в футбол»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Дмитрий Олийченко Источник: Футбольний Диван
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 10 апреля 2026, 22:22 6
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину

Стало известно, почему президент «Динамо» не посетил похороны Луческу

Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футбол | 10 апреля 2026, 09:23 20
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии

Шахтер в первой игре 1/4 финала Лиги конференций разгромил АЗ Алкмаар

Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10.04.2026, 08:08
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Неймар может сменить клуб. Названа команда, которая начала переговоры
Футбол | 11.04.2026, 04:02
Неймар может сменить клуб. Названа команда, которая начала переговоры
Неймар может сменить клуб. Названа команда, которая начала переговоры
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10.04.2026, 07:37
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Популярные новости
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 136
Футбол
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 3
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 10
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
