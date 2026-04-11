Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился воспоминаниями об игре против легендарного Пеле и высказал своё мнение о статусе лучших футболистов в истории.

«Я не знаю, где и как вы считали, я сам не считал, сколько раз. Но Пеле был Пеле. Когда пишут, что лучший Месси, я говорю: нет, самым классным футболистом был Пеле. Он и сейчас был бы лучшим», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».