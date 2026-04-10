Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ризнык сыграл 11-й «сухой» матч в составе Шахтера в еврокубках
Лига конференций
10 апреля 2026, 10:24 |
81
0

ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык сыграл свой 11 матч без пропущенных мячей в составе Шахтера в еврокубках.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором горняки победили АЗ со счетом 3:0.

Вспомним все «сухие» матчи Ризныка в составе Шахтера в еврокубках.

Матчи Дмитрия Ризныка без пропущенных мячей в составе Шахтера в еврокубках (11)

  • 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0
  • 2025: ЛК, Шахтер – Брейдаблик – 2:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пен.)
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
  • 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
  • 2025: ЛЧ, Шахтер – Брест – 2:0
  • 2024: ЛЧ, Болонья – Шахтер – 0:0
  • 2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен – 1:0
  • 2023: ЛЧ, Шахтер – Барселона – 1:0

В общей сложности Шахтер теперь имеет в своем активе 94 «сухих» матча в еврокубках.

Вспомним всех вратарей горняков, сохранивших в разное время свои ворота в неприкосновенности в матчах европейских турниров.

Матчи Шахтера без пропущенных мячей в еврокубках (94)

  • 41 – Андрей Пятов
  • 11 – Дмитрий Ризнык
  • 9 – Дмитрий Шутков
  • 6 – Анатолий Трубин
  • 4 – Юрий Вирт
  • 4 – Ян Лаштувка
  • 3 – Юрий Дегтерев
  • 3 – Стипе Плетикоса
  • 3 – Богдан Шуст
  • 2 – Андрей Никитин
  • 2 – Кирилл Фесюн
  • 1 – Виктор Чанов
  • 1 – Валентин Елинскас
  • 1 – Рустам Худжамов
  • 1 – Александр Рыбка
  • 1 – Антон Каниболоцкий
  • 1 – Никита Шевченко
Шахтер Донецк статистика Дмитрий Ризнык Лига конференций Лига чемпионов Лига Европы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем