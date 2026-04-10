Ризнык сыграл 11-й «сухой» матч в составе Шахтера в еврокубках
В общей сложности горняки теперь имеют в своем активе 94 матча без пропущенных мячей в евротурнирах
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык сыграл свой 11 матч без пропущенных мячей в составе Шахтера в еврокубках.
Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором горняки победили АЗ со счетом 3:0.
Вспомним все «сухие» матчи Ризныка в составе Шахтера в еврокубках.
Матчи Дмитрия Ризныка без пропущенных мячей в составе Шахтера в еврокубках (11)
- 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0
- 2025: ЛК, Шахтер – Брейдаблик – 2:0
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пен.)
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
- 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
- 2025: ЛЧ, Шахтер – Брест – 2:0
- 2024: ЛЧ, Болонья – Шахтер – 0:0
- 2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен – 1:0
- 2023: ЛЧ, Шахтер – Барселона – 1:0
В общей сложности Шахтер теперь имеет в своем активе 94 «сухих» матча в еврокубках.
Вспомним всех вратарей горняков, сохранивших в разное время свои ворота в неприкосновенности в матчах европейских турниров.
Матчи Шахтера без пропущенных мячей в еврокубках (94)
- 41 – Андрей Пятов
- 11 – Дмитрий Ризнык
- 9 – Дмитрий Шутков
- 6 – Анатолий Трубин
- 4 – Юрий Вирт
- 4 – Ян Лаштувка
- 3 – Юрий Дегтерев
- 3 – Стипе Плетикоса
- 3 – Богдан Шуст
- 2 – Андрей Никитин
- 2 – Кирилл Фесюн
- 1 – Виктор Чанов
- 1 – Валентин Елинскас
- 1 – Рустам Худжамов
- 1 – Александр Рыбка
- 1 – Антон Каниболоцкий
- 1 – Никита Шевченко
