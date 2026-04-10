Ризнык сыграл 11-й «сухой» матч в составе Шахтера в еврокубках

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык сыграл свой 11 матч без пропущенных мячей в составе Шахтера в еврокубках.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором горняки победили АЗ со счетом 3:0.

Вспомним все «сухие» матчи Ризныка в составе Шахтера в еврокубках.

Матчи Дмитрия Ризныка без пропущенных мячей в составе Шахтера в еврокубках (11)

2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0

2025: ЛК, Шахтер – Брейдаблик – 2:0

2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пен.)

2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0

2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0

2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0

2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0

2025: ЛЧ, Шахтер – Брест – 2:0

2024: ЛЧ, Болонья – Шахтер – 0:0

2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен – 1:0

2023: ЛЧ, Шахтер – Барселона – 1:0

В общей сложности Шахтер теперь имеет в своем активе 94 «сухих» матча в еврокубках.

Вспомним всех вратарей горняков, сохранивших в разное время свои ворота в неприкосновенности в матчах европейских турниров.

Матчи Шахтера без пропущенных мячей в еврокубках (94)