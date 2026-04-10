Назван лучший игрок матча Лиги конференций Шахтер – АЗ
Известный эксперт Олег Федорчук в составе «горняков» выделил пять футболистов
Вчера, 9 апреля в первом противостоянии четвертьфинала Лиги конференций «Шахтер» выиграл у нидерландского АЗ со счетом 3:0. Тренер и известный футбольный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua назвал лучшего футболиста этого матча.
– Без сомнения, я бы отметил Дмитрия Ризныка, который несколько раз выручил команду в самый нужный момент. – сказал Федорчук. – Пара центральных защитников Николай Матвиенко-Валерий Бондарь выглядели солидно. Алиссон забил два мяча. Тем не менее, Львом матча я бы назвал Педриньо. Мне кажется, это была чуть ли не лучшая игра полузащитника в составе «Шахтера».
Отметим, что ответный матч между этими командами состоится 16 апреля в Алкмаре. Начало встречи – в 19:45.
