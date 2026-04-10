ФОТО. Украина провела финальный день подготовки к матчу против Польши
9 апреля сине-желтые завершили тренировки накануне противостояния КБДК-2026
9 апреля сборная Украины по теннису провела заключительный тренировочный день перед матчевым противостянием Кубка Билли Джин Кинг 2026 против команды Польши.
Топовый спарринг при поддержке Сергея Стаховского и Сандры Заневской провели лидеры сине-желтых – Марта Костюк и Элина Свитолина.
10 апреля Костюк откроет поединок против Польши матчем с Магдой Линетт. В пятницу также будет сыгран матч Свитолиной и Катажины Кавы.
Sport.ua освещает поединок Украина – Польша!
На 11 число запланировано три игры: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньская / Катажина Кава, Элина Свитолина – Магда Линетт, Марта Костюк – Катажина Кава. Для общей победы необходимо набрать три очка.
Жеребьевка противостояния Украина – Польша:
- Марта Костюк – Магда Линетт (10.04. 17:00)
- Элина Свитолина – Катажина Кава (10.04. 18:30)
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава (11.04. 13:00)
- Элина Свитолина – Магда Линетт (11.04. 14:30)
- Марта Костюк – Катажина Кава (11.04. 16:00)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Селин – о временах в «Динамо»
Артем может перейти в «Фенербахче»