9 апреля сборная Украины по теннису провела заключительный тренировочный день перед матчевым противостянием Кубка Билли Джин Кинг 2026 против команды Польши.

Топовый спарринг при поддержке Сергея Стаховского и Сандры Заневской провели лидеры сине-желтых – Марта Костюк и Элина Свитолина.

10 апреля Костюк откроет поединок против Польши матчем с Магдой Линетт. В пятницу также будет сыгран матч Свитолиной и Катажины Кавы.

На 11 число запланировано три игры: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньская / Катажина Кава, Элина Свитолина – Магда Линетт, Марта Костюк – Катажина Кава. Для общей победы необходимо набрать три очка.

Жеребьевка противостояния Украина – Польша:

Марта Костюк – Магда Линетт (10.04. 17:00)

Элина Свитолина – Катажина Кава (10.04. 18:30)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава (11.04. 13:00)

Элина Свитолина – Магда Линетт (11.04. 14:30)

Марта Костюк – Катажина Кава (11.04. 16:00)

ФОТО. Украина провела финальный день подготовки к матчу против Польши

