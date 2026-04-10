10 апреля 2026, 05:59 |
Коллаж Sport.ua

10 и 11 апреля женская сборная Украины по теннису сыграет против Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Встречи пройдут на грунтовом корте PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Украина – Польша!

Жеребьевка противостояния Украина – Польша:

  • Марта Костюк – Магда Линетт (10.04. 17:00)
  • Элина Свитолина – Катажина Кава (10.04. 18:30)
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава (11.04. 13:00)
  • Элина Свитолина – Магда Линетт (11.04. 14:30)
  • Марта Костюк – Катажина Кава (11.04. 16:00)

Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы выйдут в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, которая состоится в сентября в Шэньчжэне, Китай.

Где смотреть онлайн противостояние Кубка Билли Джин Кинг Украина – Польша

Видеотрансляция противостояция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Илья Марченко Надежда Киченок Людмила Киченок Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Марта Костюк Магда Линетт Катажина Кава Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг Александра Олейникова женская сборная Польши по теннису Линда Климовичова Майя Хвалиньска где смотреть
