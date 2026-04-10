Где смотреть онлайн противостояние Кубка Билли Джин Кинг Украина – Польша
Поединки Квалификации чемпионата мира по теннису состоятся 10 и 11 апреля в Гливице
10 и 11 апреля женская сборная Украины по теннису сыграет против Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.
Встречи пройдут на грунтовом корте PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.
Жеребьевка противостояния Украина – Польша:
- Марта Костюк – Магда Линетт (10.04. 17:00)
- Элина Свитолина – Катажина Кава (10.04. 18:30)
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава (11.04. 13:00)
- Элина Свитолина – Магда Линетт (11.04. 14:30)
- Марта Костюк – Катажина Кава (11.04. 16:00)
Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.
Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы выйдут в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, которая состоится в сентября в Шэньчжэне, Китай.
Где смотреть онлайн противостояние Кубка Билли Джин Кинг Украина – Польша
Видеотрансляция противостояция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкая команда сделала уверенній шаг к полуфиналу Лиги конференций
Украинец пропустил два гола