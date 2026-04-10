10 и 11 апреля женская сборная Украины по теннису сыграет против Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Встречи пройдут на грунтовом корте PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

Жеребьевка противостояния Украина – Польша:

Марта Костюк – Магда Линетт (10.04. 17:00)

Марта Костюк – Магда Линетт (10.04. 17:00) Элина Свитолина – Катажина Кава (10.04. 18:30)

Элина Свитолина – Катажина Кава (10.04. 18:30) Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава (11.04. 13:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава (11.04. 13:00) Элина Свитолина – Магда Линетт (11.04. 14:30)

Марта Костюк – Катажина Кава (11.04. 16:00)

Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы выйдут в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, которая состоится в сентября в Шэньчжэне, Китай.

Где смотреть онлайн противостояние Кубка Билли Джин Кинг Украина – Польша

Видеотрансляция противостояция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.