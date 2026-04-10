Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Лига конференций
10 апреля 2026, 01:11 |
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций

Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене одолели нидерландский «АЗ Алкмаар»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал победу украинской команды в матче 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаар» – 3:0.

«Поздравляю болельщиков «Шахтера» и украинского футбола. Сегодня, как мне кажется, очень важная победа. В ответном матче мы будем так же организованы и добудем путевку в полуфинал.

Мне кажется, игра была очень хорошая. Я 12 лет не был на стадионе! Сегодня я счастлив, что увидел ребят, увидел стадион. Я все смотрел по телевизору, а это немного другие эмоции, другие ощущения.

Сегодня я увидел родных для себя ребят. Футбол в моем сердце 30 лет. Уже 30 лет я владею футбольным клубом «Шахтер», – сказал Ахметов.

Ответный матч донецкого клуба против соперника из Нидерландов состоится через неделю, 16 апреля. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина». В первом матче английский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

По теме:
Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Ринат Ахметов
Николай Тытюк Источник: MEGOGO
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 09 апреля 2026, 23:20 1
«Его позиция по поводу войны...» Гераскевич отреагировал на смерть Луческу
Футбол | 09 апреля 2026, 22:51 5
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
В Испании вынесли вердикт Лунину после поражения от Баварии в ЛЧ
Футбол | 09.04.2026, 04:32
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Футбол | 09.04.2026, 08:09
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Найкращий президент, найкращого клубу України ⚒️🫡
Ответить
+1
Браво!!! 
Ответить
0
Так а чого аж 12 років не був на матчах-то? 
Ответить
-1
Популярные новости
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем