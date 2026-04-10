Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал победу украинской команды в матче 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаар» – 3:0.

«Поздравляю болельщиков «Шахтера» и украинского футбола. Сегодня, как мне кажется, очень важная победа. В ответном матче мы будем так же организованы и добудем путевку в полуфинал.

Мне кажется, игра была очень хорошая. Я 12 лет не был на стадионе! Сегодня я счастлив, что увидел ребят, увидел стадион. Я все смотрел по телевизору, а это немного другие эмоции, другие ощущения.

Сегодня я увидел родных для себя ребят. Футбол в моем сердце 30 лет. Уже 30 лет я владею футбольным клубом «Шахтер», – сказал Ахметов.

Ответный матч донецкого клуба против соперника из Нидерландов состоится через неделю, 16 апреля. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина». В первом матче английский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.