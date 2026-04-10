  4. «Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
10 апреля 2026, 21:02
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере

У тренера обнаружили лейкоз

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Румынский комментатор Раду Наум высказался по поводу смерти бывшего тренера Мирчи Луческу.

«Судя по всему, смерть Луческу не была внезапной. Ему поставили серьезный диагноз, о котором в определенный момент придется говорить открыто.

Насколько мне известно, еще в январе у него обнаружили форму лейкемии, и эту информацию долго не разглашали, в том числе и для прессы.

Считаю, что со временем об этом нужно честно говорить. Если игнорировать такие темы, мы рискуем повторять те же ошибки.

Это была масштабная попытка скрыть его сложное состояние, причем с его же согласия», – сказал Наум.

Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
Олійченко дирявий інтригант!
Дивно, що це не бурбас "розкрив"
