«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
У тренера обнаружили лейкоз
Румынский комментатор Раду Наум высказался по поводу смерти бывшего тренера Мирчи Луческу.
«Судя по всему, смерть Луческу не была внезапной. Ему поставили серьезный диагноз, о котором в определенный момент придется говорить открыто.
Насколько мне известно, еще в январе у него обнаружили форму лейкемии, и эту информацию долго не разглашали, в том числе и для прессы.
Считаю, что со временем об этом нужно честно говорить. Если игнорировать такие темы, мы рискуем повторять те же ошибки.
Это была масштабная попытка скрыть его сложное состояние, причем с его же согласия», – сказал Наум.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
